Армянские силовики задержали в аэропорту математика Михаила Вербицкого

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Российский математик Михаил Вербицкий задержан в аэропорту "Звартноц", он находится в розыске по статьям об оправдании терроризма и дискредитации армии. Адвокат рекомендовал написать заявление о предоставлении убежища.

В Ереване задержали математика Михаила Вербицкого, его разыскивает Россия, сообщил журналист Олег Кашин (признан иноагентом). Он отметил, что задержание произошло в аэропорту Звартноц по запросу России. Сейчас математик находится в изоляторе.

"Адвокат велел писать заявление о предоставлении политического убежища в Армении. Эта история надолго и не про жизнь на свободе в ближайшее время, например, но вроде бы у нее есть все шансы закончиться хорошо", - написала на своей странице в Facebook* жена математика Юлия Фридман.

Уголовное дело против Вербицкого по статье об оправдании терроризма возбудили из-за его поста, в котором он "ставил под сомнение методы расследования теракта в "Крокусе". Эта же статья есть в армянском законодательстве, поэтому ему все же грозит экстрадиция в Россию. Также математику вменяют статью о дискредитации армии. Сейчас Вербицкого содержат в КПЗ, к нему не пускают никого, кроме адвокатов, сообщила она. Вечером 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 30 марта 2024 года, в результате нападения на "Крокус Сити Холл" погибли 144 человека, пострадал - 551. Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

56-летний Михаил Вербицкий - российский математик, публицист и культуролог. В 1995 году он окончил аспирантуру Гарвардского университета с докторской степенью по математике, позже Вербицкий работал профессором факультета математики НИУ ВШЭ. Также в 1998 году Вербицкий основал независимый музыкальный лейбл UR-REALIST, под которым вышло более 40 альбомов, в том числе записи "Гражданской обороны". В 2015 году Вербицкий покинул Россию из-за опасений уголовного преследования и впоследствии преподавал в Национальном институте математики в Рио-де-Жанейро. В 2025 году ученого внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, тогда же его заочно арестовал Нагатинский суд Москвы по делу об оправдании терроризма, пишет "Осторожно, новости".

Как писал "Кавказский узел", переехавшие в Армению граждане России периодически сталкиваются с запросами розыска и требованиями экстрадиции. Так, 21 октября 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. В Армении это деяние не является преступлением, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц. 22 октября Шкловер был освобожден.

5 августа 2025 года стало известно, что российские власти выдали запрос на экстрадицию в Россию Романа Шкловера. В мае при въезде в Армению был задержан казанский активист Марк Серов, живущий в Грузии, на родине он находится в розыске по делу о вандализме по мотивам политической ненависти. По словам Сакунца, Армения за последние годы не выдавала России активистов, которых преследуют на родине за политические взгляды.

В октябре 2025 года стало известно, что в Армении арестована гражданка России Лилия Манюхина, осужденная после расклейки антивоенных листовок в Москве. Правозащитники отметили, что Армения регулярно отклоняет экстрадиционные запросы России из-за политических мотивов преследования, но в деле Манюхиной суды политического характера не усмотрели.