Армянская оппозиция на первом заседании нового парламента заявила о преследовании критиков властей

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На первом заседании парламента Армении IX созыва оппозиционеры указали, что депутат Артур Саркисян находится под домашним арестом из-за своих политических взглядов. Правящая партия выдвинула Рубена Рубиняна единственным кандидатом на пост спикера Нацсобрания, а правительство Никола Пашиняна подало в отставку.

Как информировал "Кавказский узел", 30 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство подаст в отставку 2 августа. Он отметил, что кандидатура нового премьер-министра будет выбрана на первом заседании избранного на июньских выборах парламента, большинство в котором имеет партия Пашиняна "Гражданский договор", и передана на утверждение президенту страны.

Депутаты IX созыва Национального собрания (парламента) Армении собрались сегодня на первое заседание. Сразу после переклички оппозиция подняла вопрос политического преследования в отношении депутата от оппозиционного блока "Армения" Артура Саркисяна, передал сегодня News.am.

Депутат Гегам Манукян отметил, что их коллега Артур Саркисян помещен под домашний арест и не смог принять участия в заседании парламента. Саркисян подвергся преследованию из-за политических соображений, подвергнув действующую власть жесткой критике, подчеркнул Манукян.

Лидер фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян отметил, что большинство ее представителей впервые вошли в парламент. "Мы новая сила и должны понять, какими форматами изменить рейтинг Национального собрания и сформировать такую силу, которая сможет добиться качественных изменений в Армении", – сказал он журналистам.

Карапетян заявил, что не считает нынешнюю власть готовой к конструктивной работе, обвинив ее в нарушениях во время выборов.

Фракция правящей партии "Гражданский договор" в ходе первого заседания новоизбранного парламента выдвинула единственным кандидатом на пост спикера Нацсобрания Рубена Рубиняна, передал сегодня "АрменПресс".

"Я уверена, что его организаторские способности, сбалансированный подход и политическая зрелость позволят ему чрезвычайно эффективно управлять работой Национального собрания", – процитировало агентство главу фракции "Гражданский договор" Арусяк Манавазян.

Правительство Армении во главе с Николом Пашиняном подало в отставку в день первого заседания новоизбранного парламента. Отставку правительства принял президент страны. Члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава, отметило сегодня издание 1lurer.am.

Напомним, партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имеется в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партия "Процветающая Армения").