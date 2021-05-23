Река Риони. Фото: By G.N. - Untitled, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22778949

23 мая 2021, 15:58

Противники Намахванской ГЭС поставили ультиматум властям

Жители регионов Грузии присоединились к митингу против строительства Намахванской гидроэлектростанции, организованному в Тбилиси движением "Защитники ущелья Риони". Протестующие дали властям сутки на выполнение их требований.

Как писал "Кавказский узел", в мае участники протестов против строительства Намахванской ГЭС проводили встречи с жителями регионов Грузии, чтобы убедить их принять участие в акции, намеченной на 23 мая в Тбилиси. В частности, 8 мая движение "Защитники ущелья Риони" заручилось поддержкой жителей города Цагери. 20 мая один из лидеров движения Варлам Голетиани объявил, что акцию протеста решено провести на площади Республики в центре Тбилиси.

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие требуют расторгнуть контракт правительства Грузии с турецкой компанией ЭНКА, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнавы. Они добились приостановки подготовительных работ на 9-12 месяцев - в этот срок власти Грузии пообещали провести проверку с привлечением зарубежных экспертов. 28 апреля суд в Цхалтубо обязал компанию ЭНКА выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства ГЭС.

На митинг против строительства Намахванской ГЭС, который начался сегодня в Тбилиси, приехали активисты из ущелья Риони, Кутаиси и других регионов, сообщил в эфире "Первого канала" грузинского телевидения один из организаторов протеста Варлам Голетиани.

"Мы будем бороться, пока все не решится в пользу народа", - сказал Голетиани, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Участник акции Марика Ломтадзе в эфире телеканала "Рустави 2" выразил надежду, что власти прислушаются к требованиям протестующих. "Остановить строительство ГЭС - это главное требование. Надеюсь, они учтут запросы такого количества людей", - сказал Ломтадзе, слова которого также перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Варлам Голетиани на митинге озвучил ультиматум властям. "Если завтра до 12:00 (11 мск) не будет принято решение по нашим требованиям, мы полностью парализуем столицу", - приводит его слова "Новости-Грузия". У протестующих четыре основных требования: отмена контракта с компанией ЭНКА, отмена постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отмена разрешения на строительство и отставка министра экономики, уточняет издание.

Поддержку протестующим выразила исполнительный директор НПО «Центр социальной справедливости» Лина Гвинианидзе. "«Защитники ущелья Риони» заслуживают нашей безоговорочной и твердой поддержки, поскольку они все это время проявляли силу и выносливость", - написала на своей странице в Facebook Лина Гвинианидзе, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в эфире "Рустави 2" признал право собравшихся проводить акцию протеста. "У всех людей есть свобода выражения мнений, в том числе свобода протеста посредством митингов, поэтому для меня абсолютно нормально то, что происходит", - сказал Ираклий Гарибашвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению сельчан, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

Примечание:

"Житель Батуми задержан за участие в протесте против строительства ГЭС", "Участники акции в Батуми выступили в защиту задержанных противников Намахванской ГЭС", "Грузинские экологи выступили против строительства Намахванской ГЭС".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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