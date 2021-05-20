Противники Намахванской ГЭС анонсировали уличные протесты в центре Тбилиси

20 мая 2021, 11:49

Масштабную акцию протеста против строительства Намахванской ГЭС, запланированную на 23 мая в Тбилиси, решено провести на площади в центре города, сообщили организаторы.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов против строительства Намахванской ГЭС проводят встречи с жителями регионов Грузии, чтобы убедить их принять участие в акции, намеченной на 23 мая в Тбилиси. Так, 8 мая движение "Защитники ущелья Риони" заручилось поддержкой жителей города Цагери.

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие требуют расторгнуть контракт правительства Грузии с турецкой компанией ЭНКА, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнавы. Они добились приостановки подготовительных работ на 9-12 месяцев - в этот срок власти Грузии пообещали провести проверку с привлечением зарубежных экспертов. 28 апреля суд в Цхалтубо обязал компанию ЭНКА выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства ГЭС.

Противники строительства ГЭС в ущелье реки Риони решили провести протестную акцию на площади Первой Республики в центре Тбилиси, сообщил один из лидеров протестного движения Варлам Голетиани.

"Нас должно быть много 23 мая. Количество играет важную роль. Наша акция состоится на Площади Республики", - цитирует сегодня Варлама Голетиани "Новости-Грузия".

По словам Голетиани, в Тбилиси из регионов съедутся сторонники активистов и, возможно, останутся там. "Люди из районов готовятся приехать на акцию и остаться", – приводит сегодня его слова"Sputnik Грузия".

Напомним, жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению сельчан, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

4 апреля протестующие установили палатки близ села Гумати. Силовики разобрали эти палатки, объяснив это тем, что река Риони выходит из берегов. 12 апреля полиция выставила кордон, а на следующий день на дороге к селу Намахвани силовики установили металлические заграждения, чтобы помешать шествию протестующих. После столкновений полицейских и противников ГЭС были задержаны шесть человек, и 17 апреля суд постановил арестовать их. 23 апреля был задержан седьмой протестующий. По версии следствия, он вместе с шестью сообщниками избил трех человек и повредил машину одного из потерпевших.

13 мая противники строительства Намахванской ГЭС вновь установили палатки перед офисом ЭНКА в селе Гумати, а также в селе Твиши. Активисты заявили, что будут контролировать все входы в ущелье реки Риони и наблюдать за деятельностью компании.