Строительства гидроэлектростанции вызвало протест жителей Гурии

04 декабря 2023, 00:58

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Строительство ГЭС на реке Бжуз на западе Грузии возмутило местных жителей. Они утверждают, что власти не обсуждали с ними проект, который нанесет непоправимый вред окружающей среде.

В Бжузском ущелье в Гурии около села Гоми началось строительство трех гидроэлектространций. Строительство ведет близкая к властям компания "Parvis Group". Местные жители утверждают, что их в известность о строительстве никто не ставил. Мэрия Озургети строительство не комментирует, содержание меморандума, подписанного с застройщиком, не раскрывает, передает "Мтавари Архи".

При этом представители "Parvis Group" утверждают, что было проведено минимум четыре исследования воздействия ГЭС на окружающую среду. Местные жители не верят им. Они заявили, что подадут иск в суд по поводу незаконного строительства.

"Внезапно в Гомиском лесу тайно строят ГЭС для майнинга биткоинов и загоняют реку Бжуз в эти трубы на протяжении шести километров. Эти трубы уже завезли <...>. Никто не проводил исследования, не информировал нас и бессовестно начали работать без нашего согласия, нарушая закон. Местные жители, экологи не участвуют в проектном процессе. Геологических, гидрологических, сейсмических исследований участка не проводилось. Мы не знаем, какой меморандум подписала мэрия Озургети, нам не дают публичной информации <...> Мы не позволим разрушать долину», - заявила в эфире телекомпании активистка Ирма Горделадзе.

Жители села Гоми утверждают, что не допустят строительства. «Был разговор, но с нами никто ничего не обсуждал», - признала одна сельчанка.

"Кавказский узел" писал, что жители Грузии неоднократно выступали против строительства гидроэлектростанций в стране. В декабре 2021 года в Кахетии прошла акция протеста против строительства гидроэлектростанции на реке Лопота около села Лапанкури. Ее участники заявили, что ГЭС нанесет непоправимый ущерб окружающей среде и пообещали блокировать стройплощадку. В декабре 2022 года местные жители помешали очередной попытке начать строительство.

С конца 2020 года проходили акции протеста против строительства Намахванской ГЭС. Их участники выдвинули четыре основных требования: отменить контракт с турецкой компанией "Энка", отменить постановление правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отменить разрешение на строительство и отставку министра экономики. Стороны договорились о выводе полиции из ущелья реки Риони, власти Грузии после соглашения с протестующими пошли на демонтаж металлического ограждения, установленного в селе Гумати в связи с протестами против строительства Намахванской ГЭС. 22 сентября компания "Энка" уведомила о расторжении контракта на строительство ГЭС.

Ранее против строительства ГЭС в курортной зоне Бахмаро выступили жители Тбилиси, Телави и Батуми. По их мнению, строительство "Бахви-1" на реке Бахвицкали и ее притоке нанесет ущерб экологии.

В 2019 году против строительства ГЭС на реке Хеледула выступали жители Лентехи. Представители властей пытались объяснить им преимущества новой гидроэлектростанции, но местные жители сорвали встречу.

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