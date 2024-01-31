Журналист Мтивлишвили оштрафован после задержания в Тбилиси

31 января 2024, 12:22

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Суд приговорил к штрафу журналиста Гелу Мтивлишвили, признав его виновным в неподчинении полицейскому на месте акции протеста в Тбилиси. Мтивлишвили заявил о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", 23 января силовики в Тбилиси попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Силовики задержали 20 человек, в том числе редактора "Горных новостей" Гелу Мтивлишвили. Позднее он был отпущен и заявил, что подвергся физическому насилию со стороны полицейского.

Суд в Тбилиси приговорил Гелу Мтивлишвили к штрафу в 2000 лари (около 747 долларов), признав журналиста виновным по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), передал сегодня телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Мтивлишвили заявил, что планирует обжаловать это решение. "Из ложных показаний я узнал, что я сопротивлялся при задержании. Такого не было, поэтому никаких доказательств, кроме ложных показаний сотрудника полиции, не было. Тем не менее, судья […] не постеснялся и объявил меня административным нарушителем и наложил штраф в размере 2000 лари. Я буду обжаловать это решение формально в апелляции, потому что не ожидаю, что там что-то изменится, после чего обжалую в Европейском суде по правам человека", - сказал Мтивлишвили в телесюжете.

Напомним, лидеры движения Khma ("Голос") Георгий Хасая и Акакий Чикобава после акции протеста 23 января были заподозрены в повреждении автомобиля и арестованы. Георгий Хасая – аспирант кафедры антропологии Государственного университета Ильи, а Акакий Чикобава – доктор исторических наук и преподаватель истории Тбилисского госуниверситета. После их ареста более 40 сотрудников вузов подписало обращение к властям с призывом освободить Хасаю и Чикобаву.

26 января студенты начали акцию протеста в канцелярии Тбилисского госуниверситета с требованием освободить Георгия Хасаю и Акакия Чикобаву. 29 января, на четвертые сутки акции протеста, студенты призвали сотрудников Тбилисского госуниверситета объявить забастовку, если руководство вуза не поддержит их требование.

Ректоры Тбилисского госуниверситета и университета Илии также направили в апелляционный суд письма в поддержку арестованных. Прокурор заявил, что мера пресечения Георгию Хасае и Акакию Чикобаве может быть смягчена, если они признают вину и возместят ущерб.

Отметим, что на фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома в Тбилиси другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру.

Также власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, отложив ее выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

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