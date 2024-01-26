Сотрудники грузинских вузов призвали освободить арестованных в Тбилиси коллег

26 января 2024, 06:48

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Более 40 сотрудников грузинских вузов подписали обращение к властям с призывом освободить аспиранта Георгия Хасаю и доктора исторических наук Акакия Чикобаву, арестованных после протестов против выселения семьи Марины Хатиашвили.

Как писал "Кавказский узел", 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть законодательство. На акции протеста были задержаны 20 человек, к 24 января 18 из них были освобождены. Лидеры движения Khma ("Голос") Георгий Хасая и Акакий Чикобава заподозрены в повреждении автомобиля и оставлены под стражей.

По словам Марины Хатиашвили, она взяла кредит у "Банка Грузии" в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от "Банка Грузии" кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за пять лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

Более 40 сотрудников вузов подписали заявление в поддержку арестованных Георгия Хасаи и Акакия Чикобавы. Хасая и Чикобава действовали в защиту прав человека и противостояли бесчеловечным методам выселения, указали авторы заявления и призвали государство разобраться в ситуации и "действовать на благо граждан".

"В ходе насильственного выселения правоохранительные органы задержали до 20 протестующих, в том числе аспиранта Государственного университета Ильи Георгия Хасаю и доктора исторических наук и преподавателя истории Тбилисского государственного университета Акакия Чикобаву. По информации МВД Грузии, вместо административного постановления в отношении Георгия Хасая и Акакия Чикобавы ведется расследование по статье 187(2)(с) Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает повреждение или уничтожение группового предмета и предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет", - процитировало заявление издание "Публика", публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Очевидно, что Георгий Хасая и Акакий Чикобава не имели преступных намерений, а действовали "для защиты фундаментальных прав людей, в частности, сохранения права на жилище", пояснили авторы обращения.

"Ряд международных и отечественных исследований показывают, что широко распространенный профицит, хищническое кредитование и практика принудительного выселения в Грузии оказывают крайне негативное влияние на устойчивое развитие страны. Согласно этим исследованиям, задолженность бедных домохозяйств в стране постепенно увеличивается, что делает семьи еще беднее, поскольку они платят более половины своих доходов на обслуживание долга. Высокие и растущие процентные ставки, нестабильная окружающая среда и несправедливые контракты ставят большую часть населения в неравное положение и оставляют многие семьи без крова", - говорится в заявлении.

Георгий Хасая и Акакий Чикобава, как представители академической сферы, отличаются глубоким знанием этого контекста, подчеркивается в обращении. "Поэтому они сопротивлялись не какому-то конкретному полицейскому или частному представителю Бюро принудительного исполнения, а среде, которая меняет будущее людей. Представители академической сферы призывают государство разобраться в ситуации дела, учесть международный опыт и результаты исследований, действовать во благо демократических ценностей страны, граждан и общества. Соответственно, мы обращаемся к соответствующим органам власти с просьбой принять во внимание контекст дела Георгия Хасая и Акакия Чикобавы, важность активистской борьбы с системной несправедливостью и намерение, которое побудило этих людей защитить семьи от общих общественных интересов – бездомности и обнищания. Мы призываем государство немедленно освободить несправедливо задержанных Георгия Хасая и Акакия Чикобаву и прекратить их уголовное преследование", - указано в заявлении.

Обращение подписали, в частности, профессоры антропологии Государственного университета Ильи Тамта Халваши и Флориан Мюльфрид, аспирант кафедры социальной и культурной антропологии Мариам Шалвашвили, доцент кафедры антропологии Мариам Дарчиашвили и другие.

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