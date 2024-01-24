Освобождены 18 из 20 задержанных в Тбилиси

24 января 2024, 17:30

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Лидеры движения Khma Георгий Хасая и Акакий Чикобава после задержания в Тбилиси заподозрены в повреждении автомобиля и остаются под стражей. Остальные 18 задержанных освобождены, некоторым суд назначил штрафы, сообщили в "Центре социальной справедливости".

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть действующее законодательство. МВД отчиталось, что на акции протеста два человека были задержаны за повреждение автомобиля судебных приставов, 18 человек - за неповиновение полицейским. Правозащитники потребовали расследования действий силовиков, сегодня стало известно, что начато расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями силовиками во время принудительного выселения семьи.

Двое задержанных активистов – Георгий Хасая и Акакий Чикобава, остаются в заключении, им грозит до шести лет за предумышленную порчу чужого имущества – автомобиля Бюро по исполнению наказаний. 18 человек освобождены, дела части из них суд рассмотрит в ближайшие дни, сказал адвокат, представитель неправительственной организации «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе в эфире телекомпании "Мтавари архи".

"Задержанные не сообщают, превысила ли полиция полномочия или действовала соразмерно во время задержания. Они не указывают и на то, что полиция нанесла физическое или словесное оскорбление. Проблема в том, что на протяжении длительного времени мы не могли установить место их нахождения. У них не было незамедлительного доступа к адвокату и права позвонить членам семьи", - сказал Имнадзе.

По его словам, были нарушены базовые права задержанных, при этом активисты не представляют угрозу для общества и НПО просят власти пояснить причины их задержания не применять в их отношении самые строгие меры наказания.

Двое активистов, задержанных накануне на акции против выселения семьи Марины Хатиашвили на улице Кекелидзе, были оштрафованы на 2000 лари, сообщила "Нетгазети" представительница Центра социальной справедливости Кети Чутлашвили.

Движение Khma («Голос») сообщило на своей странице в Facebook*, что в повреждении автомобиля обвиняются его соучредители - преподаватель истории в Тбилисском госуниверситете Акакий Чикобава и аспирант кафедры антропологии в Государственном университете Илии Георгий Хасая.

Хасая и Чикобава будет доставлены в суд 25 января, проинформировало сегодня Paper Kartuli.

Грузинские неправительственные организации осудили власти за выселение семьи из квартиры в Тбилиси в унизительной для них форме и призвали правительство страны и парламент проявить политическую волю и немедленно остановить запланированные выселения из жилых помещений не только на этой неделе, а текущей зимой.

Так, неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов» указала, что власти нарушают права человека выселяя людей из занимаемой ими жилплощади, с применением унизительных для них действий. Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» обращает внимание, что за последние годы это выселение охарактеризовалось исключительной жестокостью и применением силы правоохранительными органами. "В процессе выселения использовались специальные инструменты и таким образом открывалась дверь сварного дома. Некоторые граждане, журналисты и задержанные активисты получили ранения. Выселение сопровождалось применением силы полицией и задержанием активистов", - говорится в заявлении НПО, направленном корреспонденту "Кавказского узла» .

«Центр социальной справедливости» указывал также, что сотрудники полиции нарушили права на журналистскую деятельность - принудительно вывели из личного автомобиля журналиста «Мауцкебели» и задержали редактора "Горных новостей" Гелу Мтивлишвили.

Коалиция защиты прав СМИ заявила, что на месте акции полицейские применили силу к журналисту Рати Ратиани. Представитель издания сообщил, что полицейские избили еще трех журналистов: Натию Карчиладзе, Ани Гиоргадзе и Гиорги Аробелидзе. Также был задержан редактор газеты "Горные новости" Гела Мтивлишвили. Позднее он был отпущен и заявил, что подвергся физическому насилию со стороны полицейского.

Неправительственные организации призвали правительство страны и парламент проявить политическую волю и немедленно остановить запланированные выселения из жилых помещений не только на этой неделе, а текущей зимой и установить мораторий на практику выселения из последнего места жительства.

Требование неправительственных организаций поддержали оппозиционные политики, указавшие на необходимость объявления моратория на выселение.

"Это наносит ущерб интересам страны, ее имиджу и экономике. Единственный быстрый вывод - объявить мораторий на выселение и властям принять постановление, либо оппозиция сформирует следственную комиссию и лично ознакомится с данными по кредитам", - сказал лидер партии "Для народа" Анна Долидзе в эфире "Мтавари архи".

По мнению одного из лидеров партии партии «Лело» Георгия Лемонджава, политики не должны пользоваться несчастьем людей для политических заявлений.

"Кавказский узел" также информировал, что представители властей отложили сегодня выселение из дома в Тбилиси матери-одиночки с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру. Решение озвучено на фоне акции протеста против выселения семьи.

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