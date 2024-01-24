Выселение семьи в Тбилиси обернулось уголовным делом в отношении силовиков

24 января 2024, 10:40

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Начато расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями после попытки силовиков выселить семью из дома в Тбилиси, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", грузинская ассоциация юристов GYLA призвала Специальную следственную службу расследовать случаи насилия в отношении журналистов, которые освещали акцию протеста против выселения семьи на улице Кекелидзе в Тбилиси.

Коалиция защиты прав СМИ заявила, что на месте акции полицейские применили силу к журналисту Рати Ратиани. Представитель издания сообщил, что полицейские избили еще трех журналистов: Натию Карчиладзе, Ани Гиоргадзе и Гиорги Аробелидзе. Также был задержан редактор газеты "Горные новости" Гела Мтивлишвили. Позднее он был отпущен и заявил, что подвергся физическому насилию со стороны полицейского.

Специальная следственная служба начала расследование предполагаемого злоупотребления полномочий силовиками во время принудительного выселения семьи на улице Кекелидзе, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Дело расследуется по статье 333(3)(b) Уголовного кодекса Грузии. "Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения объективного расследования", - процитировал телеканал сообщение ведомства.

Напомним, 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть действующее законодательство. На акции протеста два человека были задержаны за повреждение автомобиля судебных приставов, 18 человек - за неповиновение полицейским. Начато расследование двух уголовных дел, сообщило МВД.

По словам Марины Хатиашвили, она взяла кредит у "Банка Грузии" в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от "Банка Грузии" кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за пять лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

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