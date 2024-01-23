Активисты заявили о нарушении прав задержанных в Тбилиси

23 января 2024, 21:34

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К задержанным в ходе акции против выселения семьи на улице Кекелидзе не допускают адвокатов. Силовики также применили насилие в отношении журналистов, которые освещали протесты, заявили представители неправительственных организаций, потребовав от властей соблюдать права людей и Конституцию.

Как писал "Кавказский узел", силовики попытались выселить семью Хатиашвили, проживающую на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть действующее законодательство. Два человека задержаны на акции протеста против выселения семьи в Тбилиси за повреждение автомобиля судебных приставов, 18 человек доставлены в отделения за неповиновение требованию полицейских. Начато расследование двух уголовных дел, сообщило МВД Грузии.

Семью Марины Хатиашвили пытаются лишить дома на протяжении пяти лет, сообщил телеграм-канал "GEнацвале". По словам Хатиашвили, она взяла кредит у "Банка Грузии" в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от "Банка Грузии" кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за пять лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

Адвокатам не разрешается беспрепятственно встречаться со своими подзащитными, задержанными в ходе протестов против выселения на улице Кекелидзе, сообщила ассоциация молодых юристов GYLA.

Организация обратилась к правительству, парламенту, МВД и Специальной следственной службе. Организация напомнила, что согласно Конституции Грузии, Грузия является социальным государством, которое также является участником различных международных договоров, что обязывает страну предоставлять минимальные гарантии защиты основных прав и свобод человека. В частности, принудительное выселение должно осуществляться в соответствии с законом, общими принципами прав человека, разумности и соразмерности. Кроме того, принудительное выселение лица без надлежащей защиты не соответствует требованиям Пакта о гражданских и политических правах (защита личной и семейной жизни).

НПО требует, чтобы Специальная следственная служба "расследовала случаи превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов и насилия в отношении представителей СМИ", полиция - предоставила адвокатам информацию о задержанных и дала им возможность встретиться с ними. Власти Грузии должны, по мнению организации, в пределах своей компетенции применять все меры для обеспечения зашиты слабой стороны договора и обеспечить, чтобы процедура принудительного исполнения соответствовала требованиям, установленным Конституцией Грузии и международными договорами", заявила организация.

Журналист Гела Мтивлишвили, задержанный во время выселения на улице Кекелидзе, был отпущен на свободу. По словам журналиста, он подвергся физическому насилию со стороны правоохранительных органов. Мтивлишвили сообщил, что снимал, как полицейские задерживают одного из граждан,однако один из полицейских схватил его самого. Мтивлишвили рассказал ему, что выполняет профессиональные обязанности, после чего был задержан. "Я не имел никакого отношения к этому митингу, я пошел и освещал его, но я был там несколько минут, когда молодых людей арестовывала полиция, и я видел, насколько грубым был их арест", - рассказал он в эфире телекомпании "Пирвели".

Писатель Ираклий Какабадзе был доставлен в суд, а оттуда в больницу, так как ему стало плохо в суде, сообщили родные Какабадзе.

Марина Хатиашвили планирует продолжить спор по делу. "Государство организовано таким образом, чтобы защищать систему на всех этапах, будь то в суде или других правоохранительных органах. Было проведено выселение полицией, которое было запрещено в 2015 году. Меня ударили по голове, я открыла глаза в скорой помощи, я сейчас ничего не помню», - рассказала она в эфире телекомпании.

Коалиция защиты прав СМИ выразила обеспокоенность в связи с незаконным вмешательством в деятельность журналистов и задержанием сотрудников медиа во время освещения выселения из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. Такие инциденты ухудшают среду СМИ и представляют собой явное нарушение основных прав журналистов, отметила организация.

Сегодня, освещая процесс выселения из жилого дома на улице Кекелидзе в Тбилиси, полиция применила сил против журналиста интернет-издания Рати Ратиани. Представитель вещателя сообщил "Хартии этики", что полицейские избили еще трех журналистов: Натию Карчиладзе, Ани Гиоргадзе и Гиорги Аробелидзе. Также был задержан редактор газеты "Горные новости" Гела Мтивлишвили.

Коалиция по защите прав СМИ призывает Специальную следственную службу безотлагательно расследовать случаи насилия в отношении журналистов, незаконного вмешательства в профессиональную деятельность и незаконного содержания под стражей. "Журналисты играют важную роль в информировании общественности. Незаконное вмешательство в деятельность представителей СМИ и их задержание являются нарушением индивидуальных прав журналистов, а также посягательством на демократические институты".

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