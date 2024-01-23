Полиция сообщила о задержании 20 протестующих против выселения семьи в Тбилиси

23 января 2024, 17:44

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Два человека задержаны на акции протеста против выселения семьи в Тбилиси за повреждение автомобиля судебных приставов, 18 человек доставлены в отделения за неповиновение требованию полицейских. Начато расследование двух уголовных дел, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", силовики попытались выселить семью Хатиашвили, проживающую на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Омбудсмен сообщил о задержании семи человек. По данным национального исполнительного бюро, несколько сотрудников полиции получили травмы. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть действующее законодательство.

Семью Марины Хатиашвили пытаются лишить дома на протяжении 5 лет, сообщил телеграм-канал GEнацвале. По словам Хатиашвили, она взяла кредит у «Банка Грузии» в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от «Банка Грузии» кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за 5 лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

Полиция Грузии сообщила, что во время акции протеста против выселения семьи на улице Кекелидзе силовики задержали 18 человек в административном порядке и двух по статье, предусмотренной Уголовным кодексом

"Сотрудники различных подразделений МВД в Тбилиси были мобилизованы для защиты общественной безопасности.на улице Кекелидзе, где сотрудники Национального исполнительного бюро Министерства юстиции осуществляли процедуру выселения на основании исполнительного листа, выданного судом. Собравшиеся граждане оказали сопротивление сотрудникам Национального бюро принудительного исполнения в начале процесса и не позволили им осуществить процесс принудительного исполнения. Несмотря на неоднократные призывы полиции мирно протестовать, протестующие применяли к правоохранителям физическое и словесное насилие и применяли против них аэрозоль", - сообщило ведомство. Кроме этого, участники протестов бросали различные предметы из окон квартиры.

Полиция отметила что начато расследование по статье 353 Уголовного кодекса Грузии о сопротивлении работнику полиции или другому представителю власти. также участники протестов "умышленно повредили автомобиль, принадлежащий Национальному бюро принудительного исполнения", по этому поводу задержаны два человека, расследуется уголовное дело по статье о повреждении имущества (часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса Грузии).

"18 человек также задержаны сотрудниками правоохранительных органов за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и нарушение общественного порядка", - указано в сообщении на сайте ведомства.

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