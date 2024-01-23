Число задержанных в Тбилиси достигло семи человек

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На акции протеста против выселения семьи из квартиры в Тбилиси задержаны семь человек, сообщил офис омбудсмена. По данным национального исполнительного бюро, несколько сотрудников полиции получили травмы. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть действующее законодательство.

Как писал "Кавказский узел", силовики попытались выселить семью Хатиашвили, проживающую на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией, были задержаны два человека.

Семью Марины Хатиашвили пытаются лишить дома на протяжении 5 лет, сообщил телеграм-канал GEнацвале. По словам Хатиашвили, она взяла кредит у «Банка Грузии» в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от «Банка Грузии» кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за 5 лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

За семью Хатиашвили вступилась президент Грузии. "Выселение людей зимой запрещено во всех европейских странах! Это и есть права человека или европейские ценности!" - написала на своей странице в Facebook* президент Грузии Саломе Зурабишвили.

На ситуацию отреагировала общественная организация «Центр социальной справедливости». По их словам, на этой неделе выселение в Тбилиси коснется трех семей. 23, 24 и 26 января Национальное бюро принудительного исполнения планирует выселить семьи Хатиашвили, Какиашвили и Балахадзе. Что касается семьи Хатиашвили, то их выселение проводится уже в пятый раз с 2019 года. По данным организации, семьи готовы погасить свои долги, хотя на данном этапе им не дают этого сделать.

"Годами во время выселения государство полностью игнорировало социально-экономическую уязвимость домохозяйств, подлежащих выселению, наличие несовершеннолетних, беременных женщин, детей, инвалидов, пожилых людей, а также риски остаться на улице бездомными, как семья. Несмотря на то, что в последние годы к делам о выселении привлекаются суды, они обращают внимание только на наличие права собственности, а не на права на надлежащее проживание лиц, подлежащих выселению. Более того, согласно существующей системе, в случае соглашения сторон кредитор вправе требовать исполнения ипотечного договора, выданного нотариусом, без участия судебного круга, что делает должника еще более уязвимым", - говорится в заявлении "Центра социальной справедливости".

Выселение этой семьи проводится уже в пятый раз с 2019 года. В Центре социальной справедливости отметили, что семья готова покрыть основной финансовый долг, но на данном этапе им не разрешают этого делать. Марина Хатиашвили говорит, что у нее нет квартиры, куда она могла бы переехать, и сохраняет надежду на друзей.

НПО призывает правительство Грузии ввести мораторий на выселение из последнего места жительства в качестве временной меры, в течение которой будет пересмотрено законодательство и политика, регулирующая выселение. Кроме того, министерство по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты должно выступать в качестве посредника между кредиторами и семьями в текущих случаях выселения, чтобы достичь соглашения о погашении обязательства и принять имеющиеся в его распоряжении меры, чтобы предотвратить бездомность.

"Выселение семей из последнего дома - это жестокость. Жилье - главная и главная гарантия Соцзащиты!",написала на своей странице в Facebook* директор НПО "Центр Социальной солидарности" Тамта Микеладзе.

Народный защитник отреагировал на выселение семьи Хатиашвили из дома Кекелидзе N1 в Тбилиси, заявив, что офис изучит законность действий полиции/ В процессе выселения семья потребовала, чтобы на место происшествия приехал народный защитник. Позже женщину, которую выселили без сознания, доставили в клинику.

Согласно данным Народного защитника, задержаны семь человек, есть информация, что некоторые из них травмированы. Офис омбудсмена уточняет местонахождение задержанных, чтобы посетить их и отреагировать дальше», говорится в заявлении, передает ТВ Формула.

Национальное исполнительное бюро опубликовало заявление о выселении семьи Хатиашвили из дома Кекелидзе N1 и утверждает, что процесс выселения осуществляется в полном соответствии с законом. В заявлении также говорится, что полиция не использовала газ. По их словам, находившиеся в квартире люди применили перцовый баллончик, в результате чего пострадали несколько полицейских.

"С 11:00 (10.00 мск) 23 января 2024 года правоохранительная полиция ведет производство по выселению на основании исполнительного листа, выданного судом на улице Кекелидзе в Тбилиси. Сторонники должника, оказывали физическое сопротивление правоохранительным органам на месте. Информация, распространяемая некоторыми СМИ о том, что правоохранительные органы применили газ, не соответствует действительности. Напротив, находившиеся в квартире люди, чтобы помешать процессу, применили перцовый баллончик, несколько сотрудников полиции получили ранения. Они также применяли словесные и физические оскорбления в отношении сотрудников правоохранительных органов. Телесные повреждения получили сотрудники правоохранительных органов, также был нанесен ущерб государственному имуществу", - указано в заявлении.

За шесть лет процесс выселения откладывался пять раз. "За это время Национальное исполнительное бюро провело все мероприятия для того, чтобы завершить дело мировым соглашением, активно велись переговоры между сторонами, где кредитор предложил должнику альтернативную жилплощадь, от которой должник отказался. Национальное исполнительное бюро осуществляет процесс выселения в полном соответствии с законом. Призываем граждан соблюдать законные требования полиции", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2023 года 14 семей заявили о неправомерном выселении на акции в Тбилиси.

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