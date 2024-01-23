Сотрудники полиции во время противостояния выселения из квартиры Хатиашвили. Скриншот видео Radio / Liberty Live

23 января 2024, 14:29

Не менее двух человек задержаны в ходе противостояния с полицией в Тбилиси

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Полиция силой вывела из квартиры Хатиашвили активистов, которые пришли протестовать против выселения семьи из ипотечного жилья, не менее двух человек задержаны.

Как писал "Кавказский узел", силовики попытались выселить семью Хатиашвили, проживающую на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией.

Семью Марины Хатиашвили пытаются лишить дома на протяжении 5 лет, сообщил телеграм-канал GEнацвале. По словам Хатиашвили, она взяла кредит у «Банка Грузии» в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от «Банка Грузии» кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за 5 лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

В Тбилиси на улице Кекелидзе собрались граждане, которые протестуют против выселения семьи  Хатиашвили из квартиры.На входе в подъезд мобилизована полиция. На кадрах также видно, что часть активистов укрепилась  в доме.  Семья и часть их сторонников находились в квартире - чтобы вывести их, сотрудники правоохранительных органов вырезали дверь и распылили слезоточивый газ.

Во время одной из стычек на улице, когда правоохранители попытались открыть железную дверь молотком, журналиста "Вещателя" вывели  из машины. Журналист сказал, что машина принадлежит ему, но полицейские высадили его из машины, применив силу,  передает телекомпания "Формула"

Полицейским пришлось сначала вырезать входную дверь в подъезд, а затем дверь квартиры. Несколько десятков активистов укрепились в квартире и ждали там полицию. После того, как полицейские вошли, правоохранители вытащили их одного за другим, применив силу.

В ходе противостояния полиция задержала несколько человек в частности, сотрудника НПО "Ассоциация молодых адвокатов" Вахушти Менабде, писателя Ираклия Какобадзе, рассказали очевидцы корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2023 года 14 семей заявили о неправомерном выселении на акции в Тбилиси.

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Примечание:

"Власти Тбилиси снесли нелегальные жилые постройки в районе Самгори", "14 семей заявили о неправомерном выселении на акции в Тбилиси", "Лишь половина семей сельчан из Итхвиси добилась выплаты за разрушенные дома".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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23 января 2024, 15:47

  • Число задержанных в Тбилиси достигло семи человек

    На акции протеста против выселения семьи из квартиры в Тбилиси задержаны семь человек, сообщил офис омбудсмена. По данным национального исполнительного бюро, несколько сотрудников полиции получили травмы. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть действующее законодательство.

23 января 2024, 15:07

23 января 2024, 14:13

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23 января 2024, 13:00

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