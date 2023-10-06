14 семей заявили о неправомерном выселении на акции в Тбилиси

06 октября 2023, 06:05

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Верховный суд постановил выселить из домов в тбилисском поселке Коджори 14 семей, которые получили это жилье от государства больше 20 лет назад.

Жители Коджори, получившие судебные постановления о выселении из социального жилья, вышли 5 октября на акцию протеста у здания Высшего совета юстиции в Тбилиси. Решение об их выселении принял Верховный суд, передал присутствовавший на акции корреспондент “Кавказского узла”.

Участники акции получили от государства коттеджи на территории бывшего пионерлагеря в Коджори и легально жили там с 1998 года, однако позже территория оказалась передана частной фирме, которая через суд добилась выселения 14 семей. Выселение стало возможным, поскольку в Грузии нет закона о приобретательной давности, пояснил их адвокат.

Участники акции пришли к Высшему совету юстиции с детьми, которые держали плакаты со словами о несправедливости решения. Один из протестовавших, Гия, заявил корреспонденту “Кавказского узла”, что он ветеран войны в Абхазии и его семье некуда переехать.

"В 2017 году государство пообещало передать нам наши коттеджи по символической цене. У нас есть письменное соглашение, но даже это соглашение, суды трех инстанций не приняли во внимание и теперь нас выселяют”, - рассказал мужчина.

Участница акции Нателла пришла поддержать сестру, которую выселяют из дома в Коджори вместе с семьей. "У них нет никакого другого жилья. Они прожили в коттеджах, где раньше был пионерский лагерь, 25 лет. Неужели государство, которое называет себя социальным государством, не должно позаботится о своих гражданах? Коджори - курортная зона, земля здесь дорогая и вот эта земля кому-то понадобилась", - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Никто из Высшего совета юстиции к протестующим не вышел. Гия добавил, что планирует акции протеста возле парламента и государственной канцелярии. “Мы всем расскажем, что с нами сделали. И если нас выселят, то мы демонстративно откажемся от грузинского гражданства", - заключил он.

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