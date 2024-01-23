Силовики попытались выселить семью, проживающую на улице Кекелидзе. Тбилиси, 23 января 2024 г. Фото: "Новости-Грузия" https://www.newsgeorgia.ge/

23 января 2024, 13:26

Попытки полиции выселить за долги семью в Тбилиси закончились беспорядками

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Силовики попытались выселить семью, проживающую на улице Кекелидзе. К месту событий пришли люди, поддерживающие тех, кого собирались выселить. Они вступили в противостояние с полицией.

По словам членов семьи, проживающих в доме Кекелидзе N1, они уже выплатили частному лицу, больше чем взяли у него в долг, и освобождать квартиру не собираются, сообщило сегодня издание Netgazeti.

Полиция попыталась выломать входную дверь, им помешали собравшиеся у дома граждане. Несколько человек были задержаны. Одного из снимавших видео происходящего, полицейские силой вытащили из машины и попытались помешать ему осуществлять журналистскую деятельность, применив физическую силу, сообщило издание.

Семью Марины Хатиашвили пытаются лишить дома на протяжении 5 лет, сообщил телеграм-канал GEнацвале. По словам Хатиашвили, она взяла кредит у «Банка Грузии» в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от «Банка Грузии» кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за 5 лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2023 года 14 семей заявили о неправомерном выселении на акции в Тбилиси.

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Примечание:

"Власти Тбилиси снесли нелегальные жилые постройки в районе Самгори", "14 семей заявили о неправомерном выселении на акции в Тбилиси", "Лишь половина семей сельчан из Итхвиси добилась выплаты за разрушенные дома".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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