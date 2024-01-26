Судебные приставы отложили выселение семьи в Тбилиси

26 января 2024, 17:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, отложив намеченное на сегодня выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

Как писал "Кавказский узел", 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть законодательство. 24 января представители властей отложили выселение из дома в Тбилиси матери-одиночки с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру.

По словам Марины Хатиашвили, она взяла кредит у "Банка Грузии" в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от "Банка Грузии" кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за пять лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

Бюро исполнения сегодня отложило выселение еще одной семьи в Тбилиси за долги. Планировалось выселение многодетной семьи, проживающей в старом доме у станции метро "Руставели", на улице Зандукели. В ведомстве заявили, что дают время на переговоры владельцам квартиры и кредитной организации Rico Credit. Тяжба длится с 2018 года, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Собственник квартиры Гуджа Балахадзе сказал, что в успех переговоров не верит. Одновременно он заявил, что готов выплатить долги. По его словам, речь идет о 20 тысячах долларов основной суммы и штрафах еще на 12 тысяч.

Участники акции протеста у дома Балахадзе заявили, считают, что власти должны изменить законодательство, чтобы граждане могли избежать несправедливых условий кредитных организаций и долговых ям. Кроме того, они призывают ввести мораторий на выселение в зимний период.

Всего на этой неделе было запланировано три выселения. Только первое из них было доведено до конца, на улице Кекелидзе.

Ранее Гуджа Балахадзе сообщил, что несколько лет назад семья взяла кредит для покрытия расходов на медицинские нужды. Однако они не смогли их выплатить. Сейчас Балахадзе готовы выплатить сумму кредита. Однако, по их заявлению, Rico Credit на это не соглашается и хочет присвоить себе квартиру площадью 74 квадратных метра в центре Тбилиси, сообщило издание Publika 8 ноября 2023 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.