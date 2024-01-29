Студенты в Тбилиси призвали сотрудников университета к забастовке

29 января 2024, 17:13

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Студенты, которые четвертые сутки проводят акцию протеста с требованием освободить Георгия Хасаю и Акакия Чикобаву, призвали сотрудников Тбилисского госуниверситета объявить забастовку, если руководство вуза не поддержит их требование.

Как писал "Кавказский узел", 26 января студенты начали акцию протеста в канцелярии Тбилисского госуниверситета с требованием освободить аспиранта Георгия Хасаю и доктора исторических наук Акакия Чикобаву. 28 января, на третьи сутки протеста, студенты пригрозили инициировать срыв занятий, если руководство госуниверситета не поддержит их требование.

Георгий Хасая – аспирант Государственного университета Ильи, а Акакий Чикобава - доктор исторических наук и преподаватель истории Тбилисского госуниверситета. Они также лидеры движения Khma ("Голос"). Хасая и Чикобава были заподозрены в повреждении автомобиля на акции протеста 23 января и арестованы. После их ареста более 40 сотрудников вузов подписали обращение к властям с призывом освободить Хасаю и Чикобаву.

Студенческая акция протеста в канцелярии вуза продолжается четвертые сутки. Сегодня протестующие призвали приостановить работу Тбилисского госуниверситета, если вуз не поддержит их требование, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Также студенты сообщили, что сотрудники службы безопасности университета покинули канцелярию, и протестующие опасаются, что полиция может силой вывести из здания участников акции. "В первый день мы вошли мирно заняли комнату канцелярии. В то же время мы попросили начальника службы безопасности оставить дежурить сотрудников службы безопасности в канцелярии. Все это время сотрудники службы безопасности находились с нами. Но сегодня уже охранников из этой комнаты вызвали. Возможно, нас собирается вывести из университета полиция", - сказал в телесюжете один из студентов.

Студенты четвертые сутки остаются в канцелярии университета, не покидая помещение ни ночью, ни в выходные дни. Они заявляют, что вузы "должны принять действенные меры, объявить забастовку и прекратить работу до тех пор, пока задержанные не будут освобождены", говорится в публикации, сообщает сегодня Netgazeti.

Протестующие не собираются прекращать акцию и готовы к любым действиям администрации вуза и к применению силы со стороны полиции, пояснил изданию член студенческого движения Саба Булескирия. "Университет не согласился бастовать весте с нами. Поэтому мы стараемся максимально помешать деятельности университета", - сказал он.

В ответ на протест и призывы студентов Тбилисский госуниверситет опубликовал заявление, в котором сообщил, что преподаватели вуза готовы обратиться в соответствующие ведомства и заступиться за Акакия Чикобаву. Прокомментировал ситуацию и ректор Джаба Самушия. Он раскритиковал студентов, занявших помещение канцелярии, пишет издание.

Напомним, 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. На акции протеста были задержаны 20 человек, 18 из них были освобождены, а Георгий Хасая и Акакий Чикобава оставлены под арестом.

На фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома в Тбилиси другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру.

Также власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, отложив ее выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

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