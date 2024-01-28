Участники акции протеста в Тбилисском госуниверситете. Фото: "Газета Батумелеби" https://ru.netgazeti.ge/58465/

28 января 2024, 14:09

Студенты в Тбилиси пригрозили срывом занятий

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Студенты тбилисских вузов третьи сутки проводят акцию протеста с требованием освободить Георгия Хасаю и Акакия Чикобаву. Они пригрозили инициировать срыв занятий, если руководство госуниверситета не поддержит их требование.

Как писал "Кавказский узел", 26 января студенты начали акцию протеста в канцелярии Тбилисского госуниверситета с требованием освободить аспиранта Георгия Хасаю и доктора исторических наук Акакия Чикобаву. 27 января акция продолжилась в канцелярии вуза. При этом студентов возмутили слова ректора Тбилисского госуниверситета о том, что вуз не будет требовать освобождения Хасаи и Чикобавы.

Георгий Хасая – аспирант Государственного университета Ильи, а Акакий Чикобава - доктор исторических наук и преподаватель истории Тбилисского госуниверситета. Они также лидеры движения Khma ("Голос"). Хасая и Чикобава были заподозрены в повреждении автомобиля на акции протеста 23 января и арестованы. После их ареста более 40 сотрудников вузов подписали обращение к властям с призывом освободить Хасаю и Чикобаву.

Студенты Тбилисского госуниверситета третьи сутки проводят акцию в канцелярии вуза с требованием освободить Хасаю и Чикобаву, сообщает телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие заявили в телесюжете, что, если руководство университета не пойдет им навстречу, то они призовут к прекращению занятий в ТГУ и университете Ильи.

Движение Khma на своей странице в Facebook* опубликовало сегодня обращение к ректору ТГУ. "На чьей ты стороне? Выбери сторону, пожалуйста. Вы поворачиваетесь спиной к начальству или к рабочему классу? Выбирай сторону, пока не поздно", - говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. На акции протеста были задержаны 20 человек, 18 из них были освобождены, а Георгий Хасая и Акакий Чикобава оставлены под арестом.

На фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома в Тбилиси другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру.

Также власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, отложив ее выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

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Примечание:

"Попытки полиции выселить за долги семью в Тбилиси закончились беспорядками", "Правозащитники назвали тенденцией жестокость грузинских силовиков на митингах",  "14 семей заявили о неправомерном выселении на акции в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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