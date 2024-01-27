Тбилисский университет отказался выполнить требования студентов

27 января 2024, 23:10

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Студентов Тбилисского госуниверситета возмутили слова ректора о том, что вуз не будет выпускать заявление с требованием освободить арестованных Георгия Хасаю и Акакия Чикобаву. За освобождение арестованных выступили грузинские писатели и переводчики.

Как сообщал "Кавказский узел", студенты вторые сутки проводят акцию протеста в канцелярии Тбилисского госуниверситета и во дворе корпуса вуза с требованием запретить выселение семей из единственного жилья и освободить аспиранта Государственного университета Ильи Георгия Хасаю и доктора исторических наук и преподавателя истории Тбилисского госуниверситета Акакия Чикобаву.

23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. На акции протеста были задержаны 20 человек, 18 из них были освобождены, а лидеры движения Khma ("Голос") Георгий Хасая и Акакий Чикобава заподозрены в повреждении автомобиля и оставлены под стражей. После этого более 40 сотрудников вузов подписали обращение к властям с призывом освободить аспиранта Георгия Хасаю и доктора исторических наук Акакия Чикобаву.

Тбилисский государственный университет не будет делать официального заявления в поддержку задержанных преподавателей, заявил ректор Джаба Самушиа после заседания ученого совета в Тбилисском государственном университете.

"Ректор защищает интересы прокуратуры!" – так студенты отреагировали на слова ректора. Молодые люди заявили, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока требования протестующих не будут выполнены, сообщила телекомпания "Пирвели".

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"Джаба Самушиа намеренно пытается шантажировать участников студенческого движения и студентов Тбилисского государственного университета, в связи с чем занимает позицию прокуратуры. Мы продолжим митинг вместе с нашими сторонниками", - заявили студенты в эфире телекомпании.

Письмо в поддержку Акакия Чикобавы и Георгия Хасаи опубликовали грузинские писатели, переводчики и издатели. "В последнее время участились случаи выселения семей из-за кредитов жестокими методами. Никто не отрицает, что нужно погашать кредит, но в таком уязвимом государстве, как наша страна, где качественного здравоохранения, образования, условий жизни и т.д. фактически не существует, нам часто приходится изыскивать финансовые ресурсы. Сложившаяся ситуация была использована недобросовестными кредиторами, нечестными и ставит нуждающихся людей в самое сложное положение. Самое тревожное, что людей пытаются выселить из их домов без каких-либо переговоров, что вызывает подозрения, что действует преступная сеть. Мы считаем, что финансовые учреждения должны сами позаботиться о ликвидации этой системы, потому что это вредит их деятельности и государству в том числе", - сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте телекомпании "Формула". Авторы заявления выразили солидарность с арестованными и потребовали их освобождения.

Напомним, по словам Марины Хатиашвили, чью семью попытались выселить из жилья, она взяла кредит у "Банка Грузии" в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от "Банка Грузии" кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за пять лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

На фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома в Тбилиси другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру.

26 января власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, также отложив их выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение также было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.