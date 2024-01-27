Акция протеста тбилисских студентов продолжается вторые сутки

27 января 2024, 13:00

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Студенты тбилисских вузов вторые сутки проводят в здании госуниверситета акцию с требованием освободить аспиранта Георгия Хасаю и доктора исторических наук Акакия Чикобаву, арестованных после уличного протеста против выселения семьи Хатиашвили.

Как писал "Кавказский узел", 26 января студенты начали акцию протеста в канцелярии Тбилисского госуниверситета и во дворе корпуса вуза с требованием запретить выселение семей из единственного жилья и освободить аспиранта Государственного университета Ильи Георгия Хасаю и доктора исторических наук и преподавателя истории Тбилисского госуниверситета Акакия Чикобаву.

23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. На акции протеста были задержаны 20 человек, 18 из них были освобождены, а лидеры движения Khma ("Голос") Георгий Хасая и Акакий Чикобава заподозрены в повреждении автомобиля и оставлены под стражей. После этого более 40 сотрудников вузов подписали обращение к властям с призывом освободить аспиранта Георгия Хасаю и доктора исторических наук Акакия Чикобаву.

Акция протеста студентов продолжается в Тбилисском госуниверситете вторые сутки: студенты остаются в канцелярии университета, и, заняв комнату, протестуют против молчания администрации в связи с арестом Акакия Чикобавы и Георгия Хасаи, сообщает телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие требуют освобождения задержанных, а некоторые студенты также требуют, чтобы администрация вуза выпустила официальное заявление по поводу задержания преподавателей. При этом кафедра Государственного университета Ильи уже выступила с заявлением в поддержку своего профессора.

Член студенческого движения Тато Чанделия сообщила в телесюжете, что ректор отказался встречаться. "Мы провели здесь первую ночь, там есть человеческие ресурсы, есть энергия, чтобы довести все до конца. Вчера ректор вернулся из Азербайджана, и мы думали, что ректор встретится с нами. Однако он недоволен тем, что мы заняли канцелярию, и поэтому отказывается с нами встречаться. Мы считаем, что это упрямство не нужно. На самом деле, мы находимся на одной стороне", - сказала она.

Напомним, по словам Марины Хатиашвили, чью семью попытались выселить из жилья, она взяла кредит у "Банка Грузии" в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от "Банка Грузии" кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за пять лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

На фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома в Тбилиси другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру.

26 января власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, также отложив их выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение также было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

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