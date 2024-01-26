Студенты в Тбилиси потребовали освободить арестованных активистов

26 января 2024, 15:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста призвали власти освободить арестованных по делу о повреждении машины судебных приставов Георгия Хасаю и Акакия Чикобаву, и потребовали от руководства Тбилисского госуниверситета выступить с заявлением в поддержку активистов.

Как писал "Кавказский узел", 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть законодательство. На акции протеста были задержаны 20 человек, к 24 января 18 из них были освобождены. Лидеры движения Khma ("Голос"), аспирант Георгий Хасая и доктор исторических наук Акакий Чикобава заподозрены в повреждении автомобиля судебных приставов и оставлены под стражей. Более 40 сотрудников грузинских вузов подписали обращение к властям с призывом освободить арестованных.

Студенты собрались у Тбилисского государственного университета на акции протеста. Часть студентов заняла комнату канцелярии, они просят о встрече с ректором Джабой Самушиа, передает Мтавари архи.

Протестующие также собрались во дворе первого корпуса. Они требуют: запретить выселение из последнего жилья, освободить Георгия Хасаю и Акакия Чикобаву, задержанных во время выселения семьи на Кекелидзе 23 января, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию "Мтавари архи".

Участники акции скандируют: "Да здравствуют студенты!", "Свободу задержанным!", "Солидарность задержанным!», «Пусть университет начнет забастовку». Они призывают руководство Тбилисского госуниверситета выступить с заявлением в поддержку арестованных активистов, сообщил Telegram-канал Paper Kartuli.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.