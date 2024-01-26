Сотрудники полиции во время выселения людей из дома на улице Кекелидзе. 23 января 2024 г. Скриншот видео Paper Kartuli, https://t.me/paperkartuli/9649

26 января 2024, 15:58

Студенты в Тбилиси потребовали освободить арестованных активистов

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Участники акции протеста призвали власти освободить арестованных по делу о повреждении машины судебных приставов Георгия Хасаю и Акакия Чикобаву, и потребовали от руководства Тбилисского госуниверситета выступить с заявлением в поддержку активистов.

Как писал "Кавказский узел", 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть законодательство. На акции протеста были задержаны 20 человек, к 24 января 18 из них были освобождены. Лидеры движения Khma ("Голос"), аспирант Георгий Хасая и доктор исторических наук Акакий Чикобава заподозрены в повреждении автомобиля судебных приставов и оставлены под стражей. Более 40 сотрудников грузинских вузов подписали обращение к властям с призывом освободить арестованных.

Студенты собрались у  Тбилисского государственного университета на акции протеста. Часть студентов заняла комнату канцелярии, они просят о встрече с ректором Джабой Самушиа, передает Мтавари архи.

Протестующие также собрались во дворе первого корпуса. Они требуют: запретить выселение из последнего жилья, освободить Георгия Хасаю и Акакия Чикобаву, задержанных во время выселения семьи на Кекелидзе 23 января, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию "Мтавари архи".

Участники акции скандируют: "Да здравствуют студенты!", "Свободу задержанным!", "Солидарность задержанным!», «Пусть университет начнет забастовку». Они призывают руководство Тбилисского госуниверситета выступить с заявлением в поддержку арестованных активистов, сообщил Telegram-канал Paper Kartuli.

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Примечание:

"Попытки полиции выселить за долги семью в Тбилиси закончились беспорядками", "Правозащитники назвали тенденцией жестокость грузинских силовиков на митингах",  "14 семей заявили о неправомерном выселении на акции в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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