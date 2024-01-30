Прокуратура назвала условия освобождения Хасаи и Чикобавы

30 января 2024, 20:29

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Мера пресечения Георгию Хасае и Акакию Чикобаве может быть смягчена, если они признаю вину и возместят ущерб, заявил прокурор. Письма в апелляционный суд в поддержку арестованных направили главы Тбилисского госуниверситета и университета Илии.

Как писал "Кавказский узел", 26 января студенты начали акцию протеста в канцелярии Тбилисского госуниверситета с требованием освободить аспиранта Георгия Хасаю и доктора исторических наук Акакия Чикобаву. 28 января, на третьи сутки протеста, студенты пригрозили инициировать срыв занятий, если руководство госуниверситета не поддержит их требование. На четвертые сутки акции протеста студенты призвали сотрудников Тбилисского госуниверситета объявить забастовку, если руководство вуза не поддержит их требование.

Георгий Хасая – аспирант Государственного университета Ильи, а Акакий Чикобава - доктор исторических наук и преподаватель истории Тбилисского госуниверситета. Они также лидеры движения Khma ("Голос"). Хасая и Чикобава были заподозрены в повреждении автомобиля на акции протеста 23 января и арестованы. После их ареста более 40 сотрудников вузов подписали обращение к властям с призывом освободить Хасаю и Чикобаву.

Мера пресечения Георгию Хасае и Акакию Чикобаве, может быть смягчена, сообщил сегодня прокурор по делу Роин Хинтибидзе. По словам гособвинителя, они готовы потребовать применить меру, не связанную с лишением свободы, в случае, если обвиняемые признают свою вину и возместят ущерб.

"На данном этапе ни одно обстоятельство не изменилось, поэтому сторона обвинения в качестве меры пресечения потребовала содержания под стражей. Требуя заключения для Георгия Хасая и Акакия Чикобава, наряду с другими обстоятельствами, сторона обвинения опиралась на те факты, что обвиняемые не признались и не раскаялись в совершенном преступлении, не осознали характера деяния и не возместили ущерб. В том случае, если обвиняемые признают свою вину и возместят ущерб, сторона обвинения готова заменить заключение на менее строгую меру пресечения", - заявил Хинтибидзе в эфире "Рустави 2".

Адвокат подсудимых Гурам Имнадзе заявил, что Чикобава и Хасая уже выполнили названные условия. "Оба обвиняемых на заседании суда первой инстанции признавали совершенное деяние, не отрицали повреждения имущества, а также выражают готовность возместить имущественный ущерб. Сейчас у нас коммуникация со службой исполнения, пытаемся разобраться во всех технических деталях, как и в какой форме должен быть возмещен ущерб, коммуникация также с прокуратурой", — привела его слова Netgazeti.

Ранее обращения с просьбой освободить арестованных направили в Апелляционный суд ректор университета Илии и ректор Тбилисского госуниверситета, сообщило сегодня издание "Новости Грузия".

"Кавказский узел" писал, что 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. На акции протеста были задержаны 20 человек, 18 из них были освобождены, а Георгий Хасая и Акакий Чикобава оставлены под арестом.

На фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома в Тбилиси другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру.

Также власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, отложив ее выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

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