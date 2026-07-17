Адвокат пожаловалась на отказ в допуске к украинцам на грузинском КПП

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Адвокат Дарья Самодурова два месяца не может добиться пропуска, чтобы встретиться со своими подзащитными, гражданами Украины, которые находятся в подвальном помещении на КПП «Дарьяли». МВД не выдает письменных ответов на ее запросы, а суд не решил, принимать ли ее иск против ведомства.

Как писал "Кавказский узел", не менее 19 граждан Украины около года заперты в подвале на грузинском пропускном пункте "Дариали" без доступа к медицинской помощи и средств первой необходимости, заявила в июне адвокат Дарья Самодурова.

Адвокат Дарья Самодурова заявила, что МВД Грузии грубо вмешивается в ее адвокатскую деятельность и препятствует в осуществлении ее профессиональных обязанностей. По ее словам, на уже два месяца пытается получить специальный пропуск, чтобы навестить подзащитных, которых уже год держат в подвале КПП «Дариали» на границе Грузии и России. МВД, по ее словам, намеренно не предоставляет письменных ответов на запросы, а суд уже две недели думает, принимать ли ее иск против ведомства, пишет Paper Kartuli.

По ее словам, МВД пытается уговорить ее подзащитных согласиться на бесплатного государственного адвоката, но те отказываются На вопрос украинцев, почему не приехала их адвокат, представители МВД сказали, мол, она не успела оформить пропуск и не смогла приехать.



«Я ушам своим не поверила. Так открыто и бесцеремонно в мою адвокатскую деятельность еще никто не вмешивался. Коллеги-адвокаты, наша профессия в опасности! Я предала этот факт огласке именно для того, чтобы подобное больше не повторялось. Оставлять это без реакции абсолютно недопустимо», — пишет Самодурова на своей странице в Facebook*.

О длительном содержании граждан Украины, депортируемых из РФ, на границе с Грузией было известно и в 2025 году. В начале августа пятеро граждан Украины объявили голодовку на грузинском КПП, требуя допустить к ним украинского консула, предоставить возможность покинуть Грузию или подать ходатайство о международной защите. После встречи с украинским консулом они прекратили голодовку. В конце августа стало известно, что более 60 украинцев после вынужденного длительного пребывания на КПП смогли вернуться на родину.

В августе 2025 года Тбилиси обвинял Киев в затягивании возвращения украинцев на родину. Грузия готова оплатить транспортировку 87 украинцев, которые находятся на КПП "Дариали", но Украина затягивает процесс, заявило МВД Грузии. МИД Украины призвал Россию доставлять бывших осужденных непосредственно на границу двух стран.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2023 года группа граждан Украины, в основном бывших заключенных, длительное время ожидала разрешения на въезд в Грузию из России. Некоторые из них провели около месяца на КПП. По их словам, помощь им оказывали лишь волонтеры.

В октябре 2023 года семь граждан Украины вынужденно провели в буферной зоне на российско-грузинской границе больше двух недель. Ранее они отбывали наказание в колониях Херсона, после освобождения их привезли в депортационный центр в Волгограде и выдали постановления о запрете на въезд в Россию. Пока власти Грузии отказывались пустить их на территорию страны, волонтеры снабжали украинцев продуктами и предметами первой необходимости.

В конце ноября того же года стало известно, что власти Грузии вновь отказались пустить в страну бывших украинских заключенных. Волонтерам удалось добиться пропуска восьми украинцев, но еще восемь человек, которые к тому моменту провели на пропускном пункте уже больше двух недель, остались ждать на границе.