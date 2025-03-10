Азербайджан отказал России в экстрадиции Хахалевой

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Власти Азербайджана не удовлетворили запрос России на экстрадицию задержанной в Баку бывшей судьи из Краснодара Елены Хахалевой.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля суд в Баку удовлетворил жалобу на арест Елены Хахалевой и освободил ее из-под стражи, передав под надзор полиции. Хахалева отвергла обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. В генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что запрос России на экстрадицию Хахалевой находится на рассмотрении.

Генпрокуратура Азербайджана не удовлетворила запрос российской стороны об экстрадиции Хахалевой, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат бывшей судьи Шахла Гумбатова.

Она пояснила, что такое решение принято ввиду "отсутствия правовых оснований для обвинения Хахалевой в мошенничестве".

«Елене Хахалевой квалифицировали как мошенничество то, что она не выходила на работу. Однако эта причина не создает правовых оснований для преследования по обвинению в мошенничестве. Примечательно, что Интерпол ранее также счел необоснованным запрос на объявление Елены Хахалевой в международный розыск», - сказала Гумбатова.

По ее словам, решение об отказе в экстрадиции окончательное, и Хахалева уже покинула Азербайджан. При этом адвокат не стала называть страну, в которую уехала Хахалева.

Напомним, бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева была объявлена в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве и служебном подлоге. 27 января власти Азербайджана сообщили, что она задержана в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай.

Следователи считают, что в 2019 году Хахалева ездила в командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад, и за время отсутствия получила 1,2 миллиона рублей.

В декабре 2021 года высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой, а за неделю до этого Хахалева покинула Россию. В мае 2022 года глава СКР распорядился возбудить в отношении Хахалевой дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, суд заочно арестовал ее.

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