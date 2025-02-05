Суд в Баку освободил Елену Хахалеву

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Бывшая судья из Краснодара Елена Хахалева освобождена из-под стражи и передана под надзор полиции, она отвергла обвинение в мошенничестве и служебном подлоге.

Как писал «Кавказский узел», 27 января власти Азербайджана сообщили Генпрокуратуре и МВД России о том, что в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай задержана бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, объявленная в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве и служебном подлоге.

Следователи считают, что в 2019 году Хахалева совершила командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад. За время отсутствия Елена Хахалева получила 1,2 миллиона рублей. Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой 15 декабря 2021 года. За неделю до этого, 8 декабря, Хахалева покинула Россию, улетев в Армению. В мае 2022 годаглава Следкома России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении Хахалевой по статьям о служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере, суд заочно арестовал ее.

4 февраля Бакинский апелляционный суд удовлетворил жалобу на арест Хахалевой и освободил ее из-под стражи, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шахла Гумбатова.

Она сказала, что Хахалева не признает себя виновной. По словам адвоката, обвинение бывшей судье не имеет правовых оснований, поскольку ей обвиняют в мошенничестве и квалифицируют этим то, что она не выходила на работу..

Адвокат сказала, что они пока не получили решение о передаче Хахалевой под надзор полиции и им неизвестно, на какой срок эта мера пресечения была избрана.Решение об аресте ранее было принято на 40 дней, из которых 10 Хахалева провела в предварительном заключении.

В пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что Бакинский апелляционный суд отменил решение об аресте Хахалевой.

В то же время, решением Хазарской районной прокуратуры Азербайджана в отношении бывшей судьи избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

При этом в пресс-службе генеральной прокуратуры подчеркнули, что «документы, поступившие из РФ об экстрадиции Хахалевой в настоящее время находятся на рассмотрении».

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