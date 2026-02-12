Присяжные признали виновным в убийстве главу азербайджанской общины Урала

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Присяжные признали представителей азербайджанской диаспоры, в том числе ее бывшего главу Шахина Шыхлински, виновными в убийстве и покушении на убийство.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года суд арестовал главу азербайджанской общины Урала Видади Мустафаева по делу о мошенничестве. Мустафаев отказался признать вину.

Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински (также упоминался в СМИ как Шихлинский и Шыхлинский, - прим. "Кавказского узла") вечером 1 июля 2025 года был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, допросив его по делу Сафаровых. 16 июля суд арестовал сына Шахина Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын Мутвалы Шыхлински был за рулем "Геленвагена" и сбил одного из бойцов спецназа. Сам Мутвалы отвергает обвинения, апелляционный суд оставил его под стражей. Шахин Шыхлински задержан и доставлен в Екатеринбург, сообщили источники. До задержания он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой о помощи и указал, что находится в гостевом доме в посольстве Азербайджана в Москве.

11 февраля в Екатеринбурге присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу представителей азербайджанской диаспоры, на скамье подсудимых в том числе ее бывший руководитель Шахин Шыхлински. Об этом сообщается в телеграм-канале судов Свердловской области.

Дело об убийстве и покушении на убийство азербайджанских предпринимателей рассматривается Кировским районным судом города. На скамье подсудимых семеро обвиняемых — Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Мазахир Сафаровы, а также Шыхлински.

Присяжные признали их виновными, за исключением Бакира Сафарова, который, по их мнению, достоин снисхождения.

Отметим, что Шахин Шыхлински отрицает вину в убийстве и покушении на местных предпринимателей. Фигуранты дела обвинялись в убийстве и покушении на убийство предпринимателей в 2001, 2010 годах. По версии следователей, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре. В частности, им инкриминируется убийство в мае 2001 года предпринимателя Юнуса Пашаева, который продавал одежду на рынке «Таганский ряд»; а также — покушение на Фехруза Ширинова в 2010 году, уточняет "Коммерсант-Урал".

28 июня 2025 года МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".