Комбатант из Северной Осетии погиб в зоне боевых дейсттвий

Аслан Джиоев убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 542 военнослужащего из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 февраля был официально признан убитым в военной операции на Украине как минимум 541 боец из Северной Осетии.

В зоне боевых действий на Украине убит житель села Тарское Аслан Джиоев, сообщила в своем телеграм-канале администрация Пригородного района.

Иные подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 542 бойца из Северной Осетии.

В предыдущий раз о смерти в СВО бойцов из Пригородного района стало известно 9 декаьря 2025 года. В тот день администрация сообщила о смерти Радика Алборова из села Сунжа..

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКаФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.