22:42, 16 февраля 2026

Суд в Баку оставил Али Керимли под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку отказался удовлетворить жалобу на продление ареста лидеру партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. Оппозиционный политик распространил заявление, в котором отверг выдвинутые ему обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли и Ибрагима был продлен еще на четыре месяца. 

Служба госбезопасности Азербайджана 12 февраля заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных чиновников и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и лидер ПНФА Али Керимли. Мехтиев обвинен в попытке госпереворота, он находится под домашним арестом. Провластное агентство АПА еще 29 ноября связало обыск у Али Керимли с делом Рамиза Мехтиева, а издание, связанное с ПНФА, опровергло эту версию.

Бакинский апелляционный суд сегодня отказался удовлетворить жалобу на продление предварительного заключения Керимли, оставив оппозиционера под стражей, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» зампред ПНФА Сеймур Хази.

Также сегодня партия распространила письменное заявление Керимли, переданное им для общественности из следственного изолятора СГБ. В нем политик отвергает обвинения в «попытке госпереворота» и называет их ложью.

Керимли указывает на необоснованность обвинения Национального совета демократических сил в планировании захвата власти при поддержке России.

Он напомнил, что «в 2013 году Национальный совет был сформирован с участием всех существовавших на тот момент оппозиционных сил - партий, гражданского общества, интеллигенции - именно с целью организовать мирный переход от авторитаризма к демократии». 

Согласно версии следствия, соучредители и руководители зарегистрированной "в иностранном государстве 4 июля 2012 года" организации под названием "Союз азербайджанских организаций России" Аббас Аббасов и Рустам Ибрагимбеков (ныне покойный), а также Рамиз Мехтиев, глава ПНФА Керимли Али Амиргусейн оглу, члены этой партии - Фуад Гахраманлы и Ганимат Зайидов и другие вступили в сговор с целью захвата власти. Они создали "Национальный совет демократических сил" ("Национальный Совет"), выдвинув иностранного гражданина Рустама Ибрагимбекова (имел российское гражданство - прим. "Кавказского узла") кандидатом на президентских выборах Азербайджана в 2013 году. По данным следствия, "в секретном письме, адресованном "Национальным Советом" руководству этого иностранного государства в 2013 году, содержалась просьба поддержать деятельность "Совета" и оказать давление на азербайджанское государство с целью осуществления в Азербайджане "реформ".

Как отмечает Керимли, «за время своей деятельности Национальный совет провел 19 митингов, и ни на одном из них не было не то что попытки насильственного захвата государственной власти, но даже нарушения общественного порядка».

Оппозиционер также настаивает, что единый кандидат в президенты и председатель Национального совета Рустам Ибрагимбеков «не был допущен к выборам именно из-за вмешательства России и лично Путина». 

«У Рустама Ибрагимбекова было двойное гражданство, и он обратился к Путину с просьбой освободить его от российского гражданства. Однако Путин, не сделав этого, помешал Национальному совету участвовать в выборах со своим первым единым кандидатом, не допустив к выборам самого популярного на тот момент альтернативного кандидата», - подчеркнул Керимли.

Кроме того, утверждает СГБ, Ганимат Зайидов (Ганимат Захид находится в политэмиграции во Франции, с 2011 года возглавляет оппозиционные ресурсы Turan TV "Азербайджанский час", - прим. "Каказского узла" ) с начала 2013 года от имени Али Керимли вступал в тайные отношения с представителями спецслужб другой страны и вел переговоры о поддержке прихода оппозиции к власти в Азербайджане, обещая взамен "обеспечение стратегических интересов иностранного государства в Азербайджане". По данным следствия, "стороны также договорились, что в случае прихода Али Керимли к власти Азербайджанская Республика постепенно станет полноправным членом ОДКБ".

Политик назвал  «абсурдными» попытки связать его с Россией и  утверждения, что «если бы Али Керимли пришел к власти, Азербайджан даже стал бы членом ОДКБ». Керимли отмечает, что всегда критиковал власти именно за их  «пророссийскую политику». 

«Я был против членства Азербайджана в СНГ, выступал против ввода российских миротворческих сил в Карабах и жестко критиковал за это Ильхама Алиева. Я последовательно критиковал его декларацию о союзническом взаимодействии с Россией, создание в Азербайджане сети русскоязычных школ - основного инструмента "мягкой силы" России, и в целом его пророссийскую политику», - далее заявил Керимли.

Абсурдность обвинений в его сотрудничестве с Россией опровергается, по словам Керимли, многочисленными заявлениями западных структур и политиков в его защиту, в том числе заявлением Европарламента.

Получить комментарии в СГБ Азербайджана «Кавказскому узлу» не удалось.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

