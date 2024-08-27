Защита сочла неправомерными выводы кассационного суда по делу Ципиновой

27 августа 2024, 17:56

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Суд первой инстанции безосновательно отдал предпочтение доказательствам стороны защиты, говорится в кассационном постановлении по делу адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой о нападении на силовика. Кассационное постановление по делу Ципиновой имеет ярко выраженную обвинительную направленность, суд превысил свои полномочия, оценивая доказательства и их достоверность, заявил защитник Ципиновой.

Как писал "Кавказский узел", Урванский райсуд 7 июля 2023 года не нашел состава преступления в действиях адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии 29 ноября 2023 года отказался удовлетворить апелляционное представление прокурора и оставил в силе оправдательный приговор Ципиновой. Оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой должен быть отменен, а дело возвращено в суд первой инстанции, потребовала прокуратура в кассационной жалобе. Кассационный суд в Пятигорске удовлетворил требования ведомства. Решение кассационного суда, который отменил оправдательный приговор, будет обжаловано в Верховном суде, сообщила Ципинова. Обвинительный приговор по делу Ципиновой отразится на всем адвокатском сообществе, силовики могут расценить его как разрешение на препятствование работе адвокатов, полагает ее защитник.

Адвокат Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Диана Ципинова вместе с другими юристами пыталась попасть в отдел полиции для оказания юрпомощи коллеге Ратмиру Жилокову, запись с места конфликта приведена в видео "Кавказского узла". Ципинова была обвинена в насилии в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса России). Прокурор попросил приговорить Ципинову к 2,5 года колонии-поселения. Потерпевший силовик Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна. Ципинова в последнем слове выразила надежду на справедливое решение суда. В последние 10 лет участились случаи преследования адвокатов за их профессиональную деятельность, указали коллеги Ципиновой.

В кассационном постановлении от 12 августа Пятый Кассационный суд указал, что при рассмотрении этого дела суду первой инстанции следовало установить, были ли у полицейских основания для применения физической силы в целях пресечения неоднократных попыток подсудимой преодолеть сопротивление сотрудников полиции и проникнуть в здание ОМВД. Также следовало выяснить, соответствовали ли закону действия подсудимой, направленные на проникновение в здание ОМВД путем преодоления сопротивления сотрудников полиции, Без установления наличия/отсутствия оснований для применения сотрудниками полиции физической силы к адвокату и, как следствие, физического контакта, невозможно подтвердить или опровергнуть правильность квалификации действий Дианы Ципиновой предварительным следствием, сообщила сегодня "Адвокатская газета".

Кассационный суд отметил, что нижестоящий суд оставил без внимания и оценки довод о том, что согласно видеозаписи, применению физической силы по выдворению Дианы Ципиновой из здания ОМВД предшествовало невыполнение адвокатами требования начальника ОМВД покинуть здание. «Адвокаты, воспользовавшись тем, что начальник ОМВД прошел дальше в здание, не закрыв дверь в буферную зону отдела полиции, предприняли попытку преодолеть сопротивление сотрудников полиции и проникнуть дальше на огороженную от посетителей территорию внутри здания полиции", – приводится в публикации цитата из документа.

Кассационный суд заявил, что суд первой инстанции безосновательно отдал предпочтение доказательствам стороны защиты, о чем свидетельствуют их необъективная оценка с искажением фактов, а также изложение судом доказательств стороны обвинения с эмоциональной и предвзятой окраской событий, отмечается в кассационном постановлении.

Судебный акт кассационного суда по обвинительной направленности превосходит представление Генпрокуратуры, заявил один из защитников Ципиновой Нгвер Гаспарян. "Мотивировочная часть кассационного постановления изложена так, будто уже не действуют требования части 7 статьи 401.16 УПК, согласно которой суд кассационной инстанции не вправе предрешать вопросы доказанности обвинения, достоверности или недостоверности доказательств, преимуществ одних доказательств перед другими. Судьи кассационного суда вполне определенно предрешили будущий судебный приговор, желая, чтобы он назывался обвинительным. Сторона защиты с этим никогда не согласится", – приводятся его слова в публикации.

Напомним, на Диану Ципинову уголовное дело было возбуждено после того, как в мае 2020 года в Нарткале произошел инцидент с участием адвоката Ратмира Жилокова. По версии следствия, Жилоков пытался не пустить полицейских в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. К задержанному прибыли три адвоката, в том числе Диана Ципинова, однако их к Жилокову не пустили. Силовикам не понравилось, что адвокаты их снимают на видео, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания".

Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям с заявлениями также обратились и сотрудники полиции. 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по рапортам силовиков было возбуждено уголовное дело.

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