Защита Ципиновой назвала ее дело прецедентом

15 августа 2024, 16:10

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Решение кассационного суда, который отменил оправдательный приговор, будет обжаловано в Верховном суде, сообщила обвиняемая в нападении на силовика адвокат из Кабардино-Балкарии Диана Ципинова. Обвинительный приговор по делу Ципиновой отразится на всем адвокатском сообществе, силовики могут расценить его как разрешение на препятствование работе адвокатов, полагает ее защитник.

Как писал "Кавказский узел", Урванский райсуд 7 июля 2023 года не нашел состава преступления в действиях адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии 29 ноября 2023 года отказался удовлетворить апелляционное представление прокурора и оставил в силе оправдательный приговор Ципиновой. Оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой должен быть отменен, а дело возвращено в суд первой инстанции, потребовала прокуратура в кассационной жалобе. Кассационный суд в Пятигорске удовлетворил требования ведомства.

Адвокат Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Диана Ципинова вместе с другими юристами пыталась попасть в отдел полиции для оказания юрпомощи коллеге Ратмиру Жилокову, запись с места конфликта приведена в видео "Кавказского узла". Ципинова была обвинена в насилии в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса России). Прокурор попросил приговорить Ципинову к 2,5 года колонии-поселения. Потерпевший силовик Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна. Ципинова в последнем слове выразила надежду на справедливое решение суда. В последние 10 лет участились случаи преследования адвокатов за их профессиональную деятельность, указали коллеги Ципиновой.

Решение кассационного суда, который отменил оправдательный приговор, будет обжаловано в Верховном суде, сообщила обвиняемая в нападении на силовика адвокат из Кабардино-Балкарии Диана Ципинова. Обвинительный приговор по делу Ципиновой отразится на всем адвокатском сообществе, силовики могут расценить его как разрешение на препятствование работе адвокатов, полагает ее защитник.

Никаких оснований для отмены её оправдательного приговора не было, считает адвокат Диана Ципинова.

"Естественно, всё будет обжаловаться в вышестоящие инстанции. Но почитаем сначала, что напишут в мотивировочной части определения кассационного суда. Исходя из того, что напишут судьи, дадим более развёрнутые комментарии", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, кассационное определение вступает в силу незамедлительно."Следовательно, как только экспедируют дело в суд первой инстанции, будет назначено новое разбирательство. Но это никак не мешает обжалованию решения в Верховный суд", - пояснила Ципинова.

Она по-прежнему член адвокатской палаты и продолжает работать адвокатом. "Я всё время продолжала работать. Давления силовиков не было", - отметила Ципинова, добавив, что ощущала постоянную поддержку коллег из адвокатского сообщества.

Судья, отменив приговор, тем не менее указал, что это не означает, что суд пришёл к выводу о виновности Ципиновой, подчеркнула защитники Ципиновой, адвокат Инна Голицина. "А какими доводами при отмене приговора руководствовался суд, мы узнаем только после получения всего текста определения. Но по словам судьи, были некие процессуальные нарушения, которые не позволили оставить приговор в силе", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В нашей стране минимум оправдательных приговоров

Защитница Ципиновой подтвердила, что будет обжалование в надзорные инстанции. "Или придется сражаться по новой в суде первой инстанции. Третьего варианта нет", - сказала Голицина.

Её насторожило также, что прокуратура требовала не только отменить приговор, но вынести частное определение с указанием наказать судью. "Это очень опасная тенденция. Ведь в нашей стране минимум оправдательных приговоров. Попытка устроить публичную порку судье за то, что руководствовался законом и внутренним убеждением и вынес оправдательный приговор, признав, что в действиях Ципиновой не было признаков преступления, вмененного обвинением, покарать судью за независимое судебное решение. Но суд не вынес частного определения", - пояснила Голицина.

Она считает, что приговор Ципиновой может стать прецедентом для случаев, когда адвокатской деятельности препятствуют силовики. "Если «силы зла» победят, то всему адвокатскому сообществу придётся очень туго. Силовики посчитают, что так поступать можно и с другими адвокатами", - считает Голицина.

Председатель Адвокатской платы Карачаево-Черкесии Руслан Кубанов отметил, что Федеральная палата адвокатов подготовила законопроект о введении ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности. "Законопроект отправлен в Минюст и в правительство РФ. Но пока ни каких результатов нет. В Госдуму правительство проект ещё не представило. В связи с этим законом должны быть внесены изменения в Уголовный кодекс. А это сложная работа", - отметил он.

Адвокат Константин Ривкин, не связанный с делом Ципиновой, считает, что даже принятие закона не гарантирует, что силовики не будут мешать работе адвокатов. "Способов воспрепятствования довольно много, а главная беда в том, что даже при принятии нормы её будут, а скорее не будут, применять <силовики>", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, на Диану Ципинову уголовное дело было возбуждено после того, как в мае 2020 года в Нарткале произошел инцидент с участием адвоката Ратмира Жилокова. По версии следствия, Жилоков пытался не пустить полицейских в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. К задержанному прибыли три адвоката, в том числе Диана Ципинова, однако их к Жилокову не пустили. Силовикам не понравилось, что адвокаты их снимают на видео, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания".

Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям с заявлениями также обратились и сотрудники полиции. 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по рапортам силовиков было возбуждено уголовное дело.

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