Отменен оправдательный приговор Диане Ципиновой

12 августа 2024, 20:34

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Кассационный суд в Пятигорске отменил оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой по делу о нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", Урванский райсуд 7 июля 2023 года не нашел состава преступления в действиях адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии 29 ноября 2023 года отказался удовлетворить апелляционное представление прокурора и оставил в силе оправдательный приговор Ципиновой. Оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой должен быть отменен, а дело возвращено в суд первой инстанции, настаивает прокуратура в кассационной жалобе. Гособвинение не предоставило доказательств допущенных судами нарушений при рассмотрении дела, заявили Ципинова и ее адвокат. Они подали возражения на кассационное представление Генпрокуратуры.

Адвокат Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Диана Ципинова вместе с другими юристами пыталась попасть в отдел полиции для оказания юрпомощи коллеге Ратмиру Жилокову, запись с места конфликта приведена в видео "Кавказского узла". Ципинова была обвинена в насилии в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса России). Прокурор попросил приговорить Ципинову к 2,5 года колонии-поселения. Потерпевший силовик Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна. Ципинова в последнем слове выразила надежду на справедливое решение суда. В последние 10 лет участились случаи преследования адвокатов за их профессиональную деятельность, указали коллеги Ципиновой.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел сегодня кассационное представление Генпрокуратуры и возражения защиты по делу адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой. По итогам рассмотрения суд постановил отменить вынесенный Урванским районным судом и утвержденный Верховным судом Кабардино-Балкарии оправдательный приговор, сообщила сегодня Федеральная палата адвокатов в своем Telegram-канале.

Напомним, на Диану Ципинову уголовное дело было возбуждено после того, как в мае 2020 года в Нарткале произошел инцидент с участием адвоката Ратмира Жилокова. По версии следствия, Жилоков пытался не пустить полицейских в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. К задержанному прибыли три адвоката, в том числе Диана Ципинова, однако их к Жилокову не пустили. Силовикам не понравилось, что адвокаты их снимают на видео, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания".

Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям с заявлениями также обратились и сотрудники полиции. 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по рапортам силовиков было возбуждено уголовное дело.

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