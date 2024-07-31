Защита Ципиновой оспорила доводы Генпрокуратуры

31 июля 2024, 18:40

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Адвокат из Кабардино-Балкарии Диана Ципинова и ее защита подали возражения на кассационное представление Генпрокуратуры, которая потребовала пересмотреть оправдательный приговор по делу о нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", Урванский райсуд 7 июля 2023 года не нашел состава преступления в действиях адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии 29 ноября 2023 года отказался удовлетворить апелляционное представление прокурора и оставил в силе оправдательный приговор Ципиновой. Оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой должен быть отменен, а дело возвращено в суд первой инстанции, настаивает прокуратура в кассационной жалобе. Гособвинение не предоставило доказательств допущенных судами нарушений при рассмотрении дела, заявили Ципинова и ее адвокат.

Адвокат Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Диана Ципинова вместе с другими юристами пыталась попасть в отдел полиции для оказания юрпомощи коллеге Ратмиру Жилокову, запись с места конфликта приведена в видео "Кавказского узла". Ципинова была обвинена в насилии в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса России). Прокурор попросил приговорить Ципинову к 2,5 года колонии-поселения. Потерпевший силовик Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна. Ципинова в последнем слове выразила надежду на справедливое решение суда. В последние 10 лет участились случаи преследования адвокатов за их профессиональную деятельность, указали коллеги Ципиновой.

Адвокат Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Диана Ципинова и один из ее защитников, заместитель председателя Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян подали в Пятый кассационный суд общей юрисдикции возражения на кассационное представление заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачёва, сообщила сегодня "Адвокатская газета".

В документе отмечается, что ни одно из указанных в представлении прокурора оснований не относится к существенным нарушениям уголовно-процессуального закона, повлиявшим на исход дела, которые согласно требованиям УПК позволяли бы отменить приговор в кассационном порядке, говорится в публикации.

Доводы, описанные стороной обвинения в кассационном представлении, фактически уже были предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции, заявила Ципинова в комментарии изданию.

"После направления дела в суд стал работать отработанный годами мощный обвинительный механизм. Поскольку прокуратура почти никогда не признает своих ошибок и в достижении обвинительного приговора идет до конца, то сейчас мы и столкнулись с кассационным представлением Генпрокуратуры. Для нее отмена блестящего оправдательного приговора – это вопрос статистики, а для адвокатуры его сохранение в неизменном виде – вопрос профессионального достоинства и торжества законности! Это гарантия того, что завтра добросовестного адвоката не выгонят из отдела полиции только из-за того, что он пришел на помощь своему подзащитному", – приводятся в публикации слова защитника Ципиновой Нгвера Гаспаряна.

Напомним, на Диану Ципинову уголовное дело было возбуждено после того, как в мае 2020 года в Нарткале произошел инцидент с участием адвоката Ратмира Жилокова. По версии следствия, Жилоков пытался не пустить полицейских в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. К задержанному прибыли три адвоката, в том числе Диана Ципинова, однако их к Жилокову не пустили. Силовикам не понравилось, что адвокаты их снимают на видео, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания".

Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям с заявлениями также обратились и сотрудники полиции. 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по рапортам силовиков было возбуждено уголовное дело.

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