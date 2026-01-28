Жильцы домов в Новой Адыгее подали властям около 1000 просьб о помощи

Властям поступило около 1000 обращений за материальной помощью от жильцов домов, поврежденных в Новой Адыгее в результате воздушной атаки. В пункте временного размещения находятся 25 человек.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 24 января в пункте временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг" находились 22 человека, эвакуированных из домов в Новой Адыгее. В больницах оставались девять пострадавших.

21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА были повреждены 30 домов. Как минимум один человек погиб, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Девять из них были госпитализированы. Власти ввели режим ЧС районного уровня.

Вечером 27 января в пункте временного размещения находились 25 пострадавших, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Тахтамукайского района Аскер Савв.

"В ПВР обеспечены базовые потребности проживающих. Предоставляется транспорт, трехразовое питание, спальные места, средства гигиены. На месте дежурят социальные и медицинские работники, представители администрации, готовые оказать помощь", - написал он.

Ремонт домов, по его словам, идет "ежедневно и без остановок". "Все силы брошены на ремонт корпуса № 15 и замену выбитых окон. Понимаем, что жизнь в ПВР – это временное решение, и все хотят поскорее вернуться к нормальной жизни. Поэтому держу ситуацию на контроле, ежедневно нахожусь на месте ЧС, общаюсь со строителями. Пункт временного размещения будет работать до тех пор, пока все пострадавшие не вернутся в свои обновленные дома. Никто не останется без жилья", - заверил чиновник.

Разрушены межкомнатные перегородки, даже межквартирные перегородки

Позднее чиновник уточнил, что во всех трех десятках поврежденных домов идут ремонтные работы. "Самая тяжелая ситуация – это, конечно, 15-й корпус, второй подъезд, где 30 квартир, и фасадные 18 квартир получили наибольшие повреждения вплоть до того, что разрушены межкомнатные перегородки, даже межквартирные перегородки. Вынесло взрывной волной двери, с противоположной стороны окна повыносило", - рассказал он.

В Адыгее, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

По словам чиновника, после обсуждения со стройкомпаниями было решено не ограничиваться компенсационными выплатами жильцам. "Мы понимали, что тот ущерб, который здесь нанесен квартирам, его выплаты не перекроют. И люди останутся в ситуации, что мы им частично поможем, а в остальном им придется свою беду решать самим. Понимая эту ситуацию, глава республики принял нестандартное решение: все строители, которые сюда зашли, безвозмездно восстанавливают это жилье. Это дорогое удовольствие, но тем не менее никто не отказался", - заявил он.

Пострадавшие подали около 1000 заявлений на материальную помощь

Власти получили от пострадавших жильцов уже около тысячи обращений за материальной помощью. "Под тысячу заявлений получили. Если посчитать суммарно, сколько вообще в 30 МКД квартир, их более 4000. Конечно, мы понимаем, что они не подверглись все разрушениям, в той или иной степени, учитываем [заявления] вплоть до "стекло треснуло", даже это учитываем. Поэтому объем очень большой", - сообщил Савв.

По состоянию на 10.05 мск, под двумя публикациями главы района размещено суммарно девять комментариев. Авторы большинства из них поблагодарили чиновников, но некоторые задали вопросы.

"Возможно ли организовать какой-то централизованный прием граждан для дачи показаний следственному комитету на месте (в палатке) с выдачей постановлений о признании потерпевшими? Возможно, по 15-20 пострадавших по списку в день. Так как люди остались без транспорта и добираться до следственного комитета проблематично", - написала Елена.

"Переговорю с руководством следственного отдела. С вами выйдут на связь", - отреагировал Аскер Савв.

По поводу восстановления авто, какие будут приняты решения со стороны администрации?

"Еще бы дворы убрали [очистили] от асфальта, стекол и камней", - предложила Инна, не получив к 10.05 мск реакции представителей властей.

"А по поводу восстановления авто, какие будут приняты решения со стороны администрации?" – поинтересовался Viacheslav Dmitrievich, также не получив ответа к 10.05 мск.

Напомним, повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.