×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:11, 28 января 2026

Жильцы домов в Новой Адыгее подали властям около 1000 просьб о помощи

Люди в пункте временного размещения в Новой Адыгее. Фото из телеграм-канала Аскера Савва https://t.me/savv_asker/7278

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Властям поступило около 1000 обращений за материальной помощью от жильцов домов, поврежденных в Новой Адыгее в результате воздушной атаки. В пункте временного размещения находятся 25 человек.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 24 января в пункте временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг" находились 22 человека, эвакуированных из домов в Новой Адыгее. В больницах оставались девять пострадавших.

21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА были повреждены 30 домов. Как минимум один человек погиб, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Девять из них были госпитализированы. Власти ввели режим ЧС районного уровня.

Вечером 27 января в пункте временного размещения находились 25 пострадавших, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Тахтамукайского района Аскер Савв.

"В ПВР обеспечены базовые потребности проживающих. Предоставляется транспорт, трехразовое питание, спальные места, средства гигиены. На месте дежурят социальные и медицинские работники, представители администрации, готовые оказать помощь", - написал он.

Ремонт домов, по его словам, идет "ежедневно и без остановок". "Все силы брошены на ремонт корпуса № 15 и замену выбитых окон. Понимаем, что жизнь в ПВР – это временное решение, и все хотят поскорее вернуться к нормальной жизни. Поэтому держу ситуацию на контроле, ежедневно нахожусь на месте ЧС, общаюсь со строителями. Пункт временного размещения будет работать до тех пор, пока все пострадавшие не вернутся в свои обновленные дома. Никто не останется без жилья", - заверил чиновник.

Разрушены межкомнатные перегородки, даже межквартирные перегородки

Позднее чиновник уточнил, что во всех трех десятках поврежденных домов идут ремонтные работы. "Самая тяжелая ситуация – это, конечно, 15-й корпус, второй подъезд, где 30 квартир, и фасадные 18 квартир получили наибольшие повреждения вплоть до того, что разрушены межкомнатные перегородки, даже межквартирные перегородки. Вынесло взрывной волной двери, с противоположной стороны окна повыносило", - рассказал он.

В Адыгее, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

По словам чиновника, после обсуждения со стройкомпаниями было решено не ограничиваться компенсационными выплатами жильцам. "Мы понимали, что тот ущерб, который здесь нанесен квартирам, его выплаты не перекроют. И люди останутся в ситуации, что мы им частично поможем, а в остальном им придется свою беду решать самим. Понимая эту ситуацию, глава республики принял нестандартное решение: все строители, которые сюда зашли, безвозмездно восстанавливают это жилье. Это дорогое удовольствие, но тем не менее никто не отказался", - заявил он.

Пострадавшие подали около 1000 заявлений на материальную помощь

Власти получили от пострадавших жильцов уже около тысячи обращений за материальной помощью. "Под тысячу заявлений получили. Если посчитать суммарно, сколько вообще в 30 МКД квартир, их более 4000. Конечно, мы понимаем, что они не подверглись все разрушениям, в той или иной степени, учитываем [заявления] вплоть до "стекло треснуло", даже это учитываем. Поэтому объем очень большой", - сообщил Савв.

По состоянию на 10.05 мск, под двумя публикациями главы района размещено суммарно девять комментариев. Авторы большинства из них поблагодарили чиновников, но некоторые задали вопросы.

"Возможно ли организовать какой-то централизованный прием граждан для дачи показаний следственному комитету на месте (в палатке) с выдачей постановлений о признании потерпевшими? Возможно, по 15-20 пострадавших по списку в день. Так как люди остались без транспорта и добираться до следственного комитета проблематично", - написала Елена.

"Переговорю с руководством следственного отдела. С вами выйдут на связь", - отреагировал Аскер Савв.

По поводу восстановления авто, какие будут приняты решения со стороны администрации?

"Еще бы дворы убрали [очистили] от асфальта, стекол и камней", - предложила Инна, не получив к 10.05 мск реакции представителей властей.

"А по поводу восстановления авто, какие будут приняты решения со стороны администрации?" – поинтересовался Viacheslav Dmitrievich, также не получив ответа к 10.05 мск.

Напомним, повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:14, 28 января 2026
Военные сбили 30 беспилотников в четырех регионах ЮФО
23:03, 27 января 2026
Силовики обнаружили незаконную майнинг-ферму в Кабардино-Балкарии
22:43, 27 января 2026
Жительница Пятигорска отправлена в СИЗО по делу о финансировании терроризма
17:52, 27 января 2026
Военный из Камышина убит в боевых действиях
14:53, 27 января 2026
Источники сообщили о задержании бывшей вице-губернатора Кубани
11:54, 27 января 2026
Подозреваемые в подготовке теракта арестованы в Азербайджане
Все события дня
Новости
Акция "Холокост - память поколений". Усть-Лабинск, 22 января 2026 г. Фото: https://vk.com/wall-226757194_5532?z=photo-226757194_457249246%2Fwall-226757194_5532
10:55, 27 января 2026
"Неделя памяти жертв Холокоста" отмечена на юге России просветительскими акциями
Женщина в больнице. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:06, 26 января 2026
Девять пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее остаются в больницах
Последствия воздушной атаки в ауле Новая Адыгея. Фото из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/18362
12:55, 25 января 2026
22 жителя Новой Адыгеи остаются в пункте временного размещения
21:08, 23 января 2026
Число поврежденных из-за атаки БПЛА домов в Адыгее увеличилось до 30
Повержденные дома в Новой Адыгее. Скриншот фото из Telegram-канала тахтамукайского района от 22.01.26, https://t.me/tahtamukay/12646.
08:40, 23 января 2026
Жители поврежденных домов в Новой Адыгее подали 800 заявлений на матпомощь
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Участница протеста на проспекте Руставели. Фото: Ketevan Khutsishvli / Netgazeti
27 января 2026, 23:45
Собрания на Руставели продолжаются на фоне преследований за блокировку тротуара

Жители дома ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе жалуются на строительство высотки. Фото: "Волгоград Онлайн" / https://v1.ru/text/gorod/2026/01/27/76234803/
27 января 2026, 20:50
Жители Волгограда попросили запретить стройку высотки вблизи их домов

Участники акции возле здания Специальной пенитенциарной службы Грузии в Тбилиси. 27 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/44509
27 января 2026, 19:07
Участники акции в Тбилиси потребовали обеспечить медпомощь Зиновкиной и Сандер

Устранение последствий аварии на водоводе в Махачкале. 27 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/EordOperator/2286
27 января 2026, 15:52
Отчет о подаче воды в дома махачкалинцев удивил пользователей Telegram

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше