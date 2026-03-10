×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:07, 10 марта 2026

Смерть пациента в шахте больничного лифта в Майкопе заинтересовала Бастрыкина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели 69-летнего пациента Адыгейской республиканской клинической больницы в Майкопе, который упал в шахту лифта. Тело мужчины обнаружили спустя три недели.

69-летний пациент Адыгейской республиканской клинической больницы в Майкопе пропал перед операцией. Он вышел из палаты и исчез. Его искали родственники, полиция и волонтеры. Поиски затянулись из-за неработающих камер видеонаблюдения.

Трагический случай произошел в феврале. Известно о нем стало из обращения жителей Адыгеи в информационный центр СК России. Они рассказали о ненадлежащем содержании больницы. Оказалось, что в медицинском учреждении в ночное время не функционирует освещение, лифт регулярно выходит из строя, происходят аварийные остановки, двери открываются до прибытия кабины, проинформировало издание "Утренний юг".

В Адыгее возбуждено уголовное дело по признаку оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека , сообщила сегодня пресс-служба следственного комитета по Адыгее в Telegram-канале.

"В ходе следствия установлено, что портал шахты лифта на седьмом этаже урологического отделения медицинского учреждения оказался доступен для посторонних лиц. В результате этого пациент отделения, желая воспользоваться пассажирским лифтом, провалился в открытую шахту, вследствие чего мужчина получил травмы, повлекшие его смерть", - говорится в сообщении ведомства.
 
В настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, приведших к открытию дверей лифта в нештатных ситуациях и падению человека в шахту лифта.

Пользователи соцсетей назвали трагедию в больнице ожидаемой

Информацию о гибели 69-летнего пациента в Адыгейской республиканской клинической больнице опубликовал maykop_incognito в Instagram*. К 20.00 публикация набрала более 1500 лайков и более 270 комментариев.

"Не дай бог оказаться в этой больнице кому-нибудь", - написал пользователь под ником a777__777.

"Какое безразличие! Ну пропал человек и пропал, ну запах и запах! Ужас! Соболезнования родным и близким!", - возмутилась lena151415.

"Мы дважды столкнулись с этой больницей, потеряли двух родственников, неверный диагноз. Никто не понес ответственность", - рассказала chizhevskaiy.svetlana.

"Мой папа лежал в больнице в этот период, приходя к нему вечером, мы не видели друг друга в темноте коридора, так как света на этажах не было, видела только очертание, на территории больницы так же темень, не видно куда идешь, хотя есть фанари, которые очень тускло горят или не горят вообще! Экономия?! Так что неудивительно, что там не видно даже куда шагать, ужасная трагедия", - пожаловалась sashylya231.

"Главврач не на своем месте, туда попадешь только и слышишь лекарств нет - принесите свои, только никому не говорите, элементарно нет градусника, старшие медсестра за свои деньги покупают хознужды для отделения и так далее", - возмутилась k____saniyat.

"Все знакомые или родственники которые попадали по той или иной причине в их реанимацию, живыми оттуда уже не выходили. Совпадение? Не думаю ....", - заметила kam10227. "Почему никто не слышит крик людей? Жалобы? Почему??", - удивилась zolotko__888.

"Кавказский узел" также писал, что жительницы Сочи добились возбуждения административного дела против гинеколога за оскорбление.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:19, 10 марта 2026
Два астраханских полицейских приговорены к колонии за избиение задержанного
16:28, 10 марта 2026
Канатка на "Эльбрусе" возобновила работу
15:29, 10 марта 2026
Два бойца из Камышина убиты в военной операции
12:33, 10 марта 2026
Три контрактника из Калмыкии убиты в боевых действиях
03:38, 10 марта 2026
Власти отчитались о возобновлении работы поврежденного при атаке БПЛА детсада на Кубани
21:02, 9 марта 2026
Трое военных из Ростовской области убиты в зоне боевых действий на Украине
Все события дня
Новости
БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:58, 9 марта 2026
23 беспилотника сбиты в пяти регионах ЮФО
БПЛА и ПВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:59, 9 марта 2026
11 дронов сбиты над регионами юга России
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Асхабали Алибеков. Фото: Телеграм-канал novorosstoday
18:59, 3 марта 2026
Асхабали Алибеков освобожден из колонии в Адыгее
Лагонакское нагорье. Стоп-кадр видео Sasha Kolpakov https://www.youtube.com/watch?v=3nB8lQHTBjc
08:37, 3 марта 2026
Инициатива чиновников создала угрозу краснокнижным растениям на плато Лаго-Наки
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Молодые люди в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 марта 2026, 17:25
Два жителя Ростовской области осуждены по делу о теракте

Женщина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 марта 2026, 13:31
Жительница Кубани обвинена в госизмене

Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
09 марта 2026, 21:45
Близкие сообщили о давлении на Александра Сомрякова в кубанской колонии

Обломки беспилотника. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 марта 2026, 15:48
Детский сад на Кубани поврежден обломками дрона

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше