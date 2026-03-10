Смерть пациента в шахте больничного лифта в Майкопе заинтересовала Бастрыкина

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели 69-летнего пациента Адыгейской республиканской клинической больницы в Майкопе, который упал в шахту лифта. Тело мужчины обнаружили спустя три недели.

69-летний пациент Адыгейской республиканской клинической больницы в Майкопе пропал перед операцией. Он вышел из палаты и исчез. Его искали родственники, полиция и волонтеры. Поиски затянулись из-за неработающих камер видеонаблюдения.

Трагический случай произошел в феврале. Известно о нем стало из обращения жителей Адыгеи в информационный центр СК России. Они рассказали о ненадлежащем содержании больницы. Оказалось, что в медицинском учреждении в ночное время не функционирует освещение, лифт регулярно выходит из строя, происходят аварийные остановки, двери открываются до прибытия кабины, проинформировало издание "Утренний юг".

В Адыгее возбуждено уголовное дело по признаку оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека 1 , сообщила сегодня пресс-служба следственного комитета по Адыгее в Telegram-канале.

"В ходе следствия установлено, что портал шахты лифта на седьмом этаже урологического отделения медицинского учреждения оказался доступен для посторонних лиц. В результате этого пациент отделения, желая воспользоваться пассажирским лифтом, провалился в открытую шахту, вследствие чего мужчина получил травмы, повлекшие его смерть", - говорится в сообщении ведомства.



В настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, приведших к открытию дверей лифта в нештатных ситуациях и падению человека в шахту лифта.

Пользователи соцсетей назвали трагедию в больнице ожидаемой

Информацию о гибели 69-летнего пациента в Адыгейской республиканской клинической больнице опубликовал maykop_incognito в Instagram*. К 20.00 публикация набрала более 1500 лайков и более 270 комментариев.

"Не дай бог оказаться в этой больнице кому-нибудь", - написал пользователь под ником a777__777.

"Какое безразличие! Ну пропал человек и пропал, ну запах и запах! Ужас! Соболезнования родным и близким!", - возмутилась lena151415.

"Мы дважды столкнулись с этой больницей, потеряли двух родственников, неверный диагноз. Никто не понес ответственность", - рассказала chizhevskaiy.svetlana.

"Мой папа лежал в больнице в этот период, приходя к нему вечером, мы не видели друг друга в темноте коридора, так как света на этажах не было, видела только очертание, на территории больницы так же темень, не видно куда идешь, хотя есть фанари, которые очень тускло горят или не горят вообще! Экономия?! Так что неудивительно, что там не видно даже куда шагать, ужасная трагедия", - пожаловалась sashylya231.

"Главврач не на своем месте, туда попадешь только и слышишь лекарств нет - принесите свои, только никому не говорите, элементарно нет градусника, старшие медсестра за свои деньги покупают хознужды для отделения и так далее", - возмутилась k____saniyat.

"Все знакомые или родственники которые попадали по той или иной причине в их реанимацию, живыми оттуда уже не выходили. Совпадение? Не думаю ....", - заметила kam10227. "Почему никто не слышит крик людей? Жалобы? Почему??", - удивилась zolotko__888.

