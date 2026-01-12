×

Кавказский узел

02:58, 12 января 2026

Жительницы Сочи добились возбуждения административного дела против гинеколога за оскорбление

Спор с гинекологом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожаловавшиеся на неэтичное поведение гинеколога жительницы Сочи получили письма из прокуратуры, где сообщалось о возбуждении административного дела в отношении врача. Их насторожило то, что в ответах ведомства врач была указана как физическое, а не должностное лицо.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря около 30 жительниц Сочи пожаловались в прокуратуру на неэффективную медпомощь врача-гинеколога и ее высказывания о пациентках. Руководство частной клиники на фоне скандала отчиталось об увольнении врача, однако она продолжила вести прием в женской консультации городской больницы. 21 декабря был получен ответ из Минздрава Кубани, чиновники подтвердили нарушения, однако отметили, что не могут наказать врача, так как она по собственному желанию уволилась из женской консультации.

11 января жительницы Сочи, пожаловавшиеся на врача-гинеколога из Адлерского района за оскорбительные высказывания в их адрес, получили идентичные ответы из прокуратуры. В письмах за подписью заместителя прокурора района, советника юстиции И.И. Дармилова, сообщается, что 22 декабря в отношении врача было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ (публичное оскорбление), оно направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 89 Адлерского района города Сочи". При этом в письме указываются только фамилия и имя врача, но не ее статус и должность. Копии ответов имеются в распоряжении "Кавказского узла".

Одна из заявительниц Елена отметила, как долго шло письмо. "Странно, что ответы, датированные 22 декабря, мы получили только после новогодних праздников. Открытку из Саратова родственники отправляли за неделю, и она пришла к 31 декабря. А по Адлерскому району письмо "гуляло" почти две недели", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Фактически и Минздрав края, и прокуратура ждали, пока человек уволится сам, чтобы избежать увольнения по статье

"Фактически и Минздрав края, и прокуратура ждали, пока человек уволится сам, чтобы избежать увольнения по статье. Это позволяет ей в дальнейшем устроиться на работу и продолжать практику. А речь идёт о человеке, который публично называл беременных женщин "шавками", - напомнила Елена.

Другая заявительница Ирина обращает внимание на юридические формулировки в ответе из прокуратуры. "Нас насторожило, что прокурор пишет о "действиях Мезенцевой", а не о действиях должностного лица. Юристы пояснили, что это может означать привлечение её как физлица, что влияет и на размер штрафа, и на последствия", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После всего пережитого я ещё должна читать в соцсетях угрозы от врача, который оскорблял нас публично

Елена утверждает, что потеряла ребенка из-за того, что не была принята вовремя гинекологом. По ее словам, врач угрожает заявительницам исками о клевете. "После всего пережитого я ещё должна читать в соцсетях угрозы от врача, который оскорблял нас публично", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщины заявили, что намерены присутствовать на всех судебных заседаниях и добиваться максимально строгого наказания, а также юридической оценки действий работодателей, позволивших врачу уволиться без дисциплинарных последствий.

Юрист Елена Павлова пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что часть 2 статьи 5.61 КоАП РФ прямо устанавливает ответственность за публичное оскорбление. "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", - отметила она.

По словам юриста, ключевое значение имеет статус лица на момент совершения высказываний, а не на момент возбуждения дела. "Если оскорбления были допущены врачом в период, когда она исполняла трудовые функции и ассоциировала себя с медицинским учреждением, в том числе используя профессиональный статус, речь может идти о действиях должностного лица. Формулировка прокуратуры, где указано просто "в действиях Мезенцевой", действительно оставляет пространство для более мягкой квалификации", - отметила Павлова.

Она также подчеркнула, что увольнение по собственному желанию не освобождает от административной ответственности и не препятствует установлению статуса должностного лица задним числом, если это подтверждается доказательствами.

Судебная практика однозначно расценивает такие выражения как оскорбление достоинства личности

Юрист считает, что врач совершила этически неблагопристойный поступок и оскорбила тех, кого обязана лечить и консультировать. Однако, по ее мнению, защита по линии "оценочного суждения" или 2эмоционального высказывания" в данном случае малоперспективна. "Использование уничижительных, зоологических характеристик в адрес социальной группы пациентов не относится к допустимой критике. Судебная практика однозначно расценивает такие выражения как оскорбление достоинства личности", - заявила Павлова.

Кроме того, по ее словам, публичность публикаций в соцсетях и их доступность неопределённому кругу лиц полностью подпадают под признаки части 2 статьи 5.61 КоАП РФ.

При этом Павлова прокомментировала и возможную позицию защиты врача. Елена Павлова полагает, что врач может пытаться настаивать на привлечении её как физического лица, а не должностного, интерпретируя свои заявления как частное мнение; утверждать, что высказывания были сделаны в нерабочее время и не связаны с профессиональной деятельностью; заявлять о вырванных из контекста фразах или о том, что публикации адресовались "абстрактным лицам", а не конкретным пациенткам; использовать угрозы исками о клевете как инструмент давления. "Однако ни одна из этих позиций не отменяет самого факта публичного унижения человеческого достоинства. Итоговая квалификация будет зависеть от полноты доказательств и принципиальности суда", - резюмирует юрист, предупреждая при этом, что врач может отделаться штрафом в пять тысяч рублей.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

