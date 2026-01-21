×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
09:17, 21 января 2026

Число госпитализированных после атаки БПЛА в Адыгее выросло до девяти

Последствия атаки беспилотника в ауле Новая Адыгея. Фото из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/18302

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К врачам обратились 11 пострадавших в результате атаки беспилотника в Адыгее, госпитализированы девять из них. Двух раненых решено перевезти в Краснодар.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом. Глава Адыгеи сообщил, что погибших нет, но ранены восемь человек, в том числе ребенок. Госпитализированы были семь человек.

По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них госпитализированы девять человек, в том числе двое детей, сообщил в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов .

Пункт временного размещения для эвакуированных открыт на территории базы отдыха «Шапсуг», уже идет заселение людей, отметил чиновник. "Они будут обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания до устранения всех последствий случившегося. Также здесь будут дежурить соцработники, медики, психологи", - говорится в публикации.

Допуск жильцов в дома и квартиры будет осуществляться "поэтапно, по мере завершения обследования" силовиками, а для охраны имущества территория оцеплена полицией, сообщил глава республики.

Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня

"Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств", - написал он.

Двух пострадавших в Тахтамукайском районе Адыгеи решено перевезти для лечения в Краснодар, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Также на месте происшествия в соседнем с Краснодарским краем регионе совместно с коллегами работали медики скорой помощи краевого центра", - отмечается в публикации.

Режим ЧС дает властям расширенные полномочия

Напомним, режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны.

По закону, после введения режима ЧС уполномоченные органы обязаны обеспечить защиту населения и заниматься ликвидацией чрезвычайной ситуации. "Как правило, введение режима предполагает ограничение личных и общественных прав граждан. Может быть запрещен или ограничен доступ на территорию ЧС. Ограничивается деятельность, которая может привести к новым очагам. Например, во время режима ЧС по лесным пожарам запрещается посещать лес. Также может быть организована эвакуация", - разъяснило 7 мая 2019 года на своем сайте управление МЧС по Калмыкии..

От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова.

"Это привлечение нужного числа техники, финансовая возможность развернуть различные пункты, наладить взаимодействие различных структур, привлечь на работы оплачиваемых специалистов. На права и обязанности простого народа, местных жителей это никак не влияет", - сказала она.

Автор: "Кавказский узел"

