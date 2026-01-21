Восемь человек пострадали во время атаки БПЛА в Новой Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки БПЛА в Тахтамукайском районе пострадали восемь человек, семеро из них госпитализированы. Сгорели 15 машин, еще 25 повреждены.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 20 на 21 января в ауле Новая Адыгея во время атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом, произошел пожар.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что в результате атаки в Тахтамукайском районе пострадали восемь человек, в том числе ребенок, погибших нет.

По его данным, госпитализированы семь человек, угрозы их жизням нет.

Власти проводят поквартирный обход, по предварительным данным, сгорели 15 автомобилей, пострадали еще 25. Планируется с утра приступить к оценке ущерба.

По данным телеграм-канала Baza, для жителей поврежденной многоэтажки в школе №29 организован пункт временного размещения.