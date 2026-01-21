Восемь человек пострадали во время атаки БПЛА в Новой Адыгее
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В результате атаки БПЛА в Тахтамукайском районе пострадали восемь человек, семеро из них госпитализированы. Сгорели 15 машин, еще 25 повреждены.
Как писал "Кавказский узел", в ночь с 20 на 21 января в ауле Новая Адыгея во время атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом, произошел пожар.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что в результате атаки в Тахтамукайском районе пострадали восемь человек, в том числе ребенок, погибших нет.
По его данным, госпитализированы семь человек, угрозы их жизням нет.
Власти проводят поквартирный обход, по предварительным данным, сгорели 15 автомобилей, пострадали еще 25. Планируется с утра приступить к оценке ущерба.
По данным телеграм-канала Baza, для жителей поврежденной многоэтажки в школе №29 организован пункт временного размещения.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.