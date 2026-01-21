Жилой дом поврежден в Адыгее в результате атаки БПЛА

В ауле Новая Адыгея во время атаки беспилотников поврежден многоэтажный дом, произошел пожар. В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили два частных дома и вызвали небольшое возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

Как писал "Кавказский узел", 12 января военные сбили над территорией Адыгеи два беспилотника.

В Тахтамукайском районе Адыгеи поздно ночью 10 января зафиксирован прилет беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, произошел пожар, который "затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея". На месте уже работаю оперативные службы.

По данным телеграм-канала Mash, жители Новой Адыгеи сообщили, что части дрона разлетелись по двору, задели минимум шесть этажей и разбили окна. Разрушены шесть балконов, повреждены не менее 25 квартир, людей эвакуировали из здания.

О налете БПЛА сообщил сегодня ночью и оперативный штаб Краснодарского края. В частности, по данным Единой дежурно-диспетчерской службе, отражена атака БПЛА над Краснодаром, повреждений на территории города не зафиксировано. В Приморско-Ахтарске обломки БПЛА повредили два частных дома, выбиты окна. Обломки БПЛА также упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.