×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:43, 21 января 2026

Жилой дом поврежден в Адыгее в результате атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ауле Новая Адыгея во время атаки беспилотников поврежден многоэтажный дом, произошел пожар. В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили два частных дома и вызвали небольшое возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

Как писал "Кавказский узел", 12 января военные сбили над территорией Адыгеи два беспилотника.

В Тахтамукайском районе Адыгеи поздно ночью 10 января зафиксирован прилет беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, произошел пожар, который "затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея". На месте уже работаю оперативные службы.

По данным телеграм-канала Mash, жители Новой Адыгеи сообщили, что части дрона разлетелись по двору, задели минимум шесть этажей и разбили окна. Разрушены шесть балконов, повреждены не менее 25 квартир, людей эвакуировали из здания.

О налете БПЛА сообщил сегодня ночью и оперативный штаб Краснодарского края. В частности, по данным Единой дежурно-диспетчерской службе, отражена атака БПЛА над Краснодаром, повреждений на территории города не зафиксировано. В Приморско-Ахтарске обломки БПЛА повредили два частных дома, выбиты окна. Обломки БПЛА также упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:12, 21 января 2026
Лавров напомнил Армении о необходимости выбора между ЕС и ЕАЭС
22:11, 20 января 2026
МВД удалило из базы розыска уроженку Ингушетии Айну Манькиеву
19:35, 20 января 2026
Военнослужащий в Кабардино-Балкарии осужден за два ухода из части
17:51, 20 января 2026
Суд арестовал Уллубия Ханмурзаева по делу о мошенничестве
15:06, 20 января 2026
1
 Обыски прошли у обидевшегося на пенсионерку главы района Кубани
09:12, 20 января 2026
Четыре беспилотника сбиты в двух регионах ЮФО
Все события дня
Новости
Арестованный подросток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:29, 1 января 2026
За неделю с 22 по 28 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Российский боец. Стоп-кадр видео из telegram-канала Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59187.
00:58, 8 декабря 2025
Власти признали убитыми в СВО более 8150 бойцов с юга России
20:27, 4 декабря 2025
Генпрокуратура подала второй иск о конфискации активов Аслана Трахова
Лариса Тупцокова. Скриншот видео Circassian Media / YouTube
02:43, 30 октября 2025
Правозащитники призвали прекратить дело против черкесской активистки
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина*

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 января 2026, 14:07
Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
20 января 2026, 13:08
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Устранение неполадок с электричеством. Фото: Администрация Казбековского района
20 января 2026, 10:11
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев

Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше