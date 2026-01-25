22 жителя Новой Адыгеи остаются в пункте временного размещения

В пункте временного размещения остаются 22 человека, эвакуированные из многоэтажного дома в ауле Новая Адыгея после воздушной атаки. Для экспертизы повреждений здания в аул прибыли специалисты из Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА были повреждены 30 домов. Как минимум один человек погиб, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Девять из них были госпитализированы. Власти ввели режим ЧС районного уровня.

56 человек были эвакуированы в пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг". К вечеру 23 января там находились 28 человек. Днем ранее жильцам разрешили вернуться в квартиры, оцепленным оставался лишь один дом, получивший наиболее сильные повреждения.

К вечеру 24 января в пункте временного размещения находились 22 человека, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Тахтамукайского района Аскер Савв.

В больницах, по его данным, оставались девять пострадавших. "Из которых 3 в Энеме, 2 в городе Майкопе, 4 человека - в больницах близлежащего Краснодара. Состояние удовлетворительное", - написал чиновник.

Работа по ликвидации последствий ведётся и в будни, и в выходные, подчеркнул он. "Основные усилия направлены на комиссионный обход квартир и восстановление наиболее пострадавшего дома. В квартирах работают бригады строителей, выносится мусор. Всё перевозится на полигон ТБО — уже доставлено 440 куб. метров отходов", - говорится в публикации.

Московские специалисты подключились к изучению ущерба

Из Москвы в Новую Адыгею приехали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отметил глава района.

"Перед ними стоит задача провести тщательную экспертизу повреждений, оценить степень надежности несущих конструкций и выдать экспертное заключение. Для этого используется мобильный аппаратно-программный диагностический комплекс «Стрела-П». Результаты будут известны уже через несколько дней", - написал он.

По состоянию на 12.50 мск, под публикацией размещено два комментария. "Обследовать будут только максимально пострадавший дом?" – поинтересовалась автор одного из них Олеся, не получив к 12.50 мск ответа.

"Живём в ПВР. Спасибо огромное сотрудникам за заботу, доброе отношение. Все бытовые и транспортные вопросы решаются четко и оперативно", - написал пользователь с ником М&E.

Напомним, в Адыгее, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.