Главная   /   Лента новостей
21:08, 23 января 2026

Число поврежденных из-за атаки БПЛА домов в Адыгее увеличилось до 30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ремонт поврежденных после недавней атаки БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи квартирах планируется завершить в течение пяти недель, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. 

Как писал "Кавказский узел", более 800 заявлений поступило от жителей многоэтажек в Новой Адыгее, чье имущество было уничтожено в результате взрыва и пожара после атаки БПЛА, в результате которых 12 многоквартирных домов получили повреждения фасадов и остекления. Власти отчитались о начале восстановления окон. Жители поинтересовались, кто возместит ущерб за уничтоженные машины.

В ночь с 20 на 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом. Ранения получили 13 человек, в том числе двое детей, девять из них были госпитализированы. Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг".

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал, что число поврежденных из-за атаки БПЛА домов в Адыгее, после уточнения управляющими компаниями, увеличилось до 30. Работы по восстановлению поврежденных домов уже начаты, ремонт в квартирах планируется завершить в течение нескольких недель, написал он сегодня в Telegram-канале.

"Первоочередная задача - как можно быстрее восстановить жилье. Осложняет процесс отсутствие собственников некоторых квартир. Управляющие компании продолжают уточнять информацию о жильцах, о поврежденных домах", - проинформировал Кумпилов.

По его словам, сейчас строители активно приступили к восстановлению домов, один из которых пострадал больше всего. Строители полностью восстановят все пострадавшие квартиры: наиболее пострадавшие квартиры - в течение пяти недель, получившие меньше повреждений - в течение двух недель. 

Он уточнил, что во всех зданиях несущие конструкции остались целы, но повреждены обшивка, кровля, межкомнатные перегородки, оконные и дверные блоки. В настоящее время жильцам разрешено вернуться в свои квартиры, кроме одного подъезда в наиболее пострадавшем доме. Специалисты оценивают его техническое состояние, проводят экспертизы.

"Поставил задачу на следующей неделе завершить ремонт крыши двух многоквартирных домов, а в течение двух недель выполнить основной фронт работ. Для более эффективного и оперативного восстановления все поврежденные дома разделили по секторам и распределили нагрузку по разным строительным организациям", - добавил Кумпилов.

Глава республики также сообщил, что пострадавшим окажут материальную помощь: они получат компенсационные выплаты по потере автомобилей и другого имущества, размер выплат пока не определен.

"Сегодня нужно, чтобы были акты, мы понимали масштаб, а дальше уже будет принято решение. Мы изучаем опыт Белгородской, Курской областей. То, что компенсация какая-то будет, - это однозначно", - заявил Кумпилов.

По его данным, всего в первые дни пункт временного размещения принял 56 человек, в настоящее время там находится 28 человек.

Автор: "Кавказский узел"

