Жители поврежденных домов в Новой Адыгее подали 800 заявлений на компенсацию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 800 заявлений поступили от жителей многоэтажек в Новой Адыгее, чье имущество было уничтожено в результате взрыва и пожара, власти отчитались о начале восстановления окон. Жители поинтересовались, кто возместит ущерб за уничтоженные машины.

Как писал "Кавказский узел", части человеческого тела обнаружены на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены генетические экспертизы. Жильцам разрешено вернуться в квартиры, оцепленным остается лишь один дом.

В ночь с 20 на 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом. Ранения получили 13 человек, в том числе двое детей, девять из них были госпитализированы. Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг".

Оперативный штаб принял более 800 заявлений от пострадавших. Из них около 70% обработаны. С утра до вечера 10 муниципальных комиссий, совместно с жильцами и представителями управляющей компании, фиксировали нанесенный ущерб в домах пострадавших, сообщил в своем Telegram-канале глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

Подрядные организации частично приступили к демонтажу и установке оконных блоков. Самый пострадавший дом полностью обследован комиссией. Собственники квартир в сопровождении сотрудников полиции и МЧС смогли забрать вещи первой необходимости. В скором времени строительные организации начнут ремонтные работы. В течение дня частично была расчищена дворовая территория от осколков и строительного мусора., сообщил он.

Пользователи соцсети поинтересовались, как возместить ущерб за сгоревшие машины

"Как машины будут осмотрены, если выставляют фотки как их грузят?" - спросила Бэлла.

Один из пользователей указал, что необходимо дать четкий ответ, что именно стало причиной повреждения автомобилей и квартир.

Как следует из видео, опубликованного в Instagram-паблике "ЧП Краснодар", чиновник на встрече с жителями рассказал, что после осмотра повреждённых машин криминалистами, владельцам выдадут официальные заключения о состоянии транспортных средств. С эти документом пострадавшим нужно идти либо в ГИБДД для снятия с учёта полностью уничтоженного автомобиля, либо в свою страховую компанию для получения выплаты.



"При этом у подавляющего большинства водителей есть только обязательный полис ОСАГО, который не предусматривает выплаты в подобных случаях. Таким образом, люди не получат никакой финансовой компенсации на ремонт или покупку нового транспорта", - говорится в описании к видео.

"Никто ничего не выплатит, это не первый случай ! Очень жалко людей, кто то пол жизни на что то копил, работал и в один момент просто не по своей вине остался не с чем", - прокомментировал Alexey.aak

"А ничего другого ожидать и не стоило. Дай бог чтоб квартиры восстановили" - отметил _klm_s_r__.