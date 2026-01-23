×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:40, 23 января 2026

Жители поврежденных домов в Новой Адыгее подали 800 заявлений на компенсацию

Повержденные дома в Новой Адыгее. Скриншот фото из Telegram-канала тахтамукайского района от 22.01.26, https://t.me/tahtamukay/12646.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 800 заявлений поступили от жителей многоэтажек в Новой Адыгее, чье имущество было уничтожено в результате взрыва и пожара, власти отчитались о начале восстановления окон. Жители поинтересовались, кто возместит ущерб за уничтоженные машины.

Как писал "Кавказский узел", части человеческого тела обнаружены на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены  генетические экспертизы. Жильцам разрешено вернуться в квартиры, оцепленным остается лишь один дом.

В ночь с 20 на 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом. Ранения получили 13 человек, в том числе двое детей, девять из них были госпитализированы. Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг".

Оперативный штаб принял более 800 заявлений от пострадавших. Из них около 70% обработаны. С утра до вечера 10 муниципальных комиссий, совместно с жильцами и представителями управляющей компании, фиксировали нанесенный ущерб в домах пострадавших, сообщил в своем Telegram-канале глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

Подрядные организации частично приступили к демонтажу и установке оконных блоков. Самый пострадавший дом полностью обследован комиссией. Собственники квартир в сопровождении сотрудников полиции и МЧС смогли забрать вещи первой необходимости. В скором времени строительные организации начнут ремонтные работы.  В течение дня частично была расчищена дворовая территория от осколков и строительного мусора., сообщил он.

Пользователи соцсети поинтересовались, как возместить ущерб за сгоревшие машины

"Как машины будут осмотрены, если выставляют фотки как их грузят?" - спросила Бэлла.

Один из пользователей указал, что необходимо дать четкий ответ, что именно стало причиной повреждения автомобилей и квартир.

Как следует из видео, опубликованного в Instagram-паблике "ЧП Краснодар", чиновник на встрече с жителями рассказал, что  после осмотра повреждённых машин криминалистами, владельцам выдадут официальные заключения о состоянии транспортных средств. С эти документом пострадавшим нужно идти либо в ГИБДД для снятия с учёта полностью уничтоженного автомобиля, либо в свою страховую компанию для получения выплаты.

"При этом у подавляющего большинства водителей есть только обязательный полис ОСАГО, который не предусматривает выплаты в подобных случаях. Таким образом, люди не получат никакой финансовой компенсации на ремонт или покупку нового транспорта", - говорится в описании к видео.

"Никто ничего не выплатит, это не первый случай ! Очень жалко людей, кто то пол жизни на что то копил, работал и в один момент просто не по своей вине остался не с чем", - прокомментировал Alexey.aak

"А ничего другого ожидать и не стоило. Дай бог чтоб квартиры восстановили" - отметил _klm_s_r__.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
08:20, 22 января 2026
Жильцам поврежденных в Новой Адыгее домов разрешено вернуться в квартиры
БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:43, 21 января 2026
Стало известно о погибших в Адыгее и в Краснодарском крае после атак БПЛА
Пострадавшие от удара БПЛА в Адыгее. 21 января 2026 г. Фото: Телеграм-канал главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова
13:06, 21 января 2026
Пункты сбора помощи пострадавшим от удара БПЛА открыты в Адыгее
Беспилотники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:16, 21 января 2026
Военные сбили 50 беспилотников в трех регионах ЮФО
Последствия атаки беспилотника в ауле Новая Адыгея. Фото из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/18302
09:17, 21 января 2026
Число госпитализированных после атаки БПЛА в Адыгее выросло до девяти
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Последние записи в блогах
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Скриншот одной из сторис Адама Кадырова 22 января. kadyrov / Instagram
23 января 2026, 02:47
Адам Кадыров ответил критикам сериальным монологом под музыку Муцураева

Айна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 января 2026, 21:59
Отец Айны Манькиевой пригрозил "любой ценой" найти дочь

Очистка пляжа в Анапе от мазута. Январь 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14857
22 января 2026, 18:10
Промедление с откачкой мазута из затонувших танкеров ставит под угрозу сезон в Анапе

Мемориальная табличка уничтожена на доме Политковской. 22 января 2026 г. Фото: https://t.me/ostorozhno_novosti/45264
22 января 2026, 16:00
Третья мемориальная табличка уничтожена на доме Политковской

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше