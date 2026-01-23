Жители поврежденных домов в Новой Адыгее подали 800 заявлений на компенсацию
Более 800 заявлений поступили от жителей многоэтажек в Новой Адыгее, чье имущество было уничтожено в результате взрыва и пожара, власти отчитались о начале восстановления окон. Жители поинтересовались, кто возместит ущерб за уничтоженные машины.
Как писал "Кавказский узел", части человеческого тела обнаружены на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены генетические экспертизы. Жильцам разрешено вернуться в квартиры, оцепленным остается лишь один дом.
В ночь с 20 на 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом. Ранения получили 13 человек, в том числе двое детей, девять из них были госпитализированы. Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг".
Оперативный штаб принял более 800 заявлений от пострадавших. Из них около 70% обработаны. С утра до вечера 10 муниципальных комиссий, совместно с жильцами и представителями управляющей компании, фиксировали нанесенный ущерб в домах пострадавших, сообщил в своем Telegram-канале глава Тахтамукайского района Аскер Савв.
Подрядные организации частично приступили к демонтажу и установке оконных блоков. Самый пострадавший дом полностью обследован комиссией. Собственники квартир в сопровождении сотрудников полиции и МЧС смогли забрать вещи первой необходимости. В скором времени строительные организации начнут ремонтные работы. В течение дня частично была расчищена дворовая территория от осколков и строительного мусора., сообщил он.
Пользователи соцсети поинтересовались, как возместить ущерб за сгоревшие машины
"Как машины будут осмотрены, если выставляют фотки как их грузят?" - спросила Бэлла.
Один из пользователей указал, что необходимо дать четкий ответ, что именно стало причиной повреждения автомобилей и квартир.
Как следует из видео, опубликованного в Instagram-паблике "ЧП Краснодар", чиновник на встрече с жителями рассказал, что после осмотра повреждённых машин криминалистами, владельцам выдадут официальные заключения о состоянии транспортных средств. С эти документом пострадавшим нужно идти либо в ГИБДД для снятия с учёта полностью уничтоженного автомобиля, либо в свою страховую компанию для получения выплаты.
"При этом у подавляющего большинства водителей есть только обязательный полис ОСАГО, который не предусматривает выплаты в подобных случаях. Таким образом, люди не получат никакой финансовой компенсации на ремонт или покупку нового транспорта", - говорится в описании к видео.
"Никто ничего не выплатит, это не первый случай ! Очень жалко людей, кто то пол жизни на что то копил, работал и в один момент просто не по своей вине остался не с чем", - прокомментировал Alexey.aak
"А ничего другого ожидать и не стоило. Дай бог чтоб квартиры восстановили" - отметил _klm_s_r__.
