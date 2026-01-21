×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:06, 21 января 2026

Пункты сбора помощи пострадавшим от удара БПЛА открыты в Адыгее

Пострадавшие от удара БПЛА в Адыгее. 21 января 2026 г. Фото: Телеграм-канал главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотника 13 человек получили ранения в ауле Новая Адыгея, в пункте временного размещения находятся 27 человек. Объявление властей об открытии трех пунктов сбора гуманитарной помощи пострадавшим нашло отклик у пользователей Telegram.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом. Ранения получили 11 человек, в том числе двое детей, девять из них госпитализированы. Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг", объявлен режим ЧС районного уровня.

Двух пострадавших в Тахтамукайском районе Адыгеи решено перевезти для лечения в Краснодар, сообщил сегодня оперштаб Кубани.

Всего в результате инцидента ранены 13 человек, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов . "Девять из них госпитализированы. Семь пострадавших – в больнице пгт Энем, 2 человека – в больнице близлежащего Краснодара. Двое находятся в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Чиновник отметил, что находится в ауле. "После совещания обязательно посещу пункт временного размещения. Сейчас там находятся 27 человек, в том числе один ребенок. Пообщаюсь с людьми, уточню условия размещения и обеспечения необходимой помощью", - говорится в публикации.

В Тахтамукайском районе открылись три пункта сбора гуманитарной помощи пострадавшим, объявила в своем телеграм-канале районная администрация.

"На горячую линию продолжают поступать многочисленные обращения от вас — наших неравнодушных земляков. Вы спрашиваете, как можно помочь людям, пострадавшим в результате падения БПЛА на территории нашего района. Чтобы ваша помощь стала адресной и оперативной, принято решение открыть на территории района пункты сбора гуманитарной помощи. Они будут работать в нескольких поселениях для вашего удобства", - говорится в сообщении.

Объявление о пунктах сбора помощи нашло отклик у пользователей Telegram

Пункты помощи открыты в ауле Тахтамукай на ул. Ленина, 62, в поселке Яблоновском на ул. Дорожной, 59 и в ауле Старобжегокай на ул. Ленина, 35/1, указано в публикации.

Напишите, что в первую очередь нужно

По состоянию на 12.58 мск, под сообщением размещено девять комментариев. Их авторы откликнулись на предложение помочь пострадавшим. "Напишите, что в первую очередь нужно", - попросила, в частности, Анна Н. "Дети есть там вообще? Сколько им лет? Им вещи нужны?" - поинтересовалась Marina.

"Хочу помочь пострадавшим. Подскажите, пожалуйста, какая именно помощь сейчас в приоритете (вещи, продукты, медикаменты или средства)?" - написала Татьяна. "На текущий момент необходимо: продукты питания, подушки / одеяла, постельные принадлежности, теплая одежда, пленки, скотч для временного заклеивания проемов", - ответил представитель администрации.

"До скольки работает пункт? Смогу часов в 8-9 приехать", - задала вопрос Ксюша. "Для уточнения времени работы пункта сбора гуманитарной помощи позвоните, пожалуйста, по номеру 8 (87771) 9-60-40", - ответил представитель властей.

Позднее администрация указала этот номер телефона в отдельной публикации. "По всем возникающим вопросам об оказании гуманитарной помощи, уточнении списка необходимого и времени работы пунктов сбора вы можете обращаться по единому номеру: 8 (87771) 9-60-40", - сообщили власти.

В 12.33 мск власти муниципалитета сообщили, что пункт сбора гуманитарной помощи в Яблоновском "переехал в более просторное и удобное помещение". "Новый адрес: улица Гагарина, дом 41/1. Пункт расположен в здании администрации Яблоновского городского поселения. Просьба ко всем жителям и организациям направлять помощь уже по новому адресу", - говорится в публикации.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:10, 21 января 2026
Жалобы на шлагбаум перед автовокзалом в Нальчике заинтересовали прокуратуру
06:21, 21 января 2026
Боец из Астраханской области убит на Украине
02:35, 21 января 2026
Восемь человек пострадали во время атаки БПЛА в Новой Адыгее
01:43, 21 января 2026
Жилой дом поврежден в Адыгее в результате атаки БПЛА
01:12, 21 января 2026
Лавров напомнил Армении о необходимости выбора между ЕС и ЕАЭС
22:11, 20 января 2026
МВД удалило из базы розыска уроженку Ингушетии Айну Манькиеву
Все события дня
Новости
Беспилотники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:16, 21 января 2026
Военные сбили 50 беспилотников в трех регионах ЮФО
Последствия атаки беспилотника в ауле Новая Адыгея. Фото из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/18302
09:17, 21 января 2026
Число госпитализированных после атаки БПЛА в Адыгее выросло до девяти
Плато Лаго-Наки. Фото: RusRec13 https://ru.wikipedia.org/
08:18, 21 января 2026
Планы вырубки тысяч деревьев на плато Лаго-Наки возмутили экологов
01:43, 21 января 2026
Жилой дом поврежден в Адыгее в результате атаки БПЛА
Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
11:55, 19 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 января 2026, 14:07
Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
20 января 2026, 13:08
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Акция протеста из-за отсутствия света. Махачкала, август 2025 г. Скриншот видео Телеграм-канал "Новое дело" https://t.me/novoedelo/19869
20 января 2026, 10:11
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев

Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше