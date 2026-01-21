Пункты сбора помощи пострадавшим от удара БПЛА открыты в Адыгее

В результате атаки беспилотника 13 человек получили ранения в ауле Новая Адыгея, в пункте временного размещения находятся 27 человек. Объявление властей об открытии трех пунктов сбора гуманитарной помощи пострадавшим нашло отклик у пользователей Telegram.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом. Ранения получили 11 человек, в том числе двое детей, девять из них госпитализированы. Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг", объявлен режим ЧС районного уровня.

Двух пострадавших в Тахтамукайском районе Адыгеи решено перевезти для лечения в Краснодар, сообщил сегодня оперштаб Кубани.

Всего в результате инцидента ранены 13 человек, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов . "Девять из них госпитализированы. Семь пострадавших – в больнице пгт Энем, 2 человека – в больнице близлежащего Краснодара. Двое находятся в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Чиновник отметил, что находится в ауле. "После совещания обязательно посещу пункт временного размещения. Сейчас там находятся 27 человек, в том числе один ребенок. Пообщаюсь с людьми, уточню условия размещения и обеспечения необходимой помощью", - говорится в публикации.

В Тахтамукайском районе открылись три пункта сбора гуманитарной помощи пострадавшим, объявила в своем телеграм-канале районная администрация.

"На горячую линию продолжают поступать многочисленные обращения от вас — наших неравнодушных земляков. Вы спрашиваете, как можно помочь людям, пострадавшим в результате падения БПЛА на территории нашего района. Чтобы ваша помощь стала адресной и оперативной, принято решение открыть на территории района пункты сбора гуманитарной помощи. Они будут работать в нескольких поселениях для вашего удобства", - говорится в сообщении.

Объявление о пунктах сбора помощи нашло отклик у пользователей Telegram

Пункты помощи открыты в ауле Тахтамукай на ул. Ленина, 62, в поселке Яблоновском на ул. Дорожной, 59 и в ауле Старобжегокай на ул. Ленина, 35/1, указано в публикации.

Напишите, что в первую очередь нужно

По состоянию на 12.58 мск, под сообщением размещено девять комментариев. Их авторы откликнулись на предложение помочь пострадавшим. "Напишите, что в первую очередь нужно", - попросила, в частности, Анна Н. "Дети есть там вообще? Сколько им лет? Им вещи нужны?" - поинтересовалась Marina.

"Хочу помочь пострадавшим. Подскажите, пожалуйста, какая именно помощь сейчас в приоритете (вещи, продукты, медикаменты или средства)?" - написала Татьяна. "На текущий момент необходимо: продукты питания, подушки / одеяла, постельные принадлежности, теплая одежда, пленки, скотч для временного заклеивания проемов", - ответил представитель администрации.

"До скольки работает пункт? Смогу часов в 8-9 приехать", - задала вопрос Ксюша. "Для уточнения времени работы пункта сбора гуманитарной помощи позвоните, пожалуйста, по номеру 8 (87771) 9-60-40", - ответил представитель властей.

Позднее администрация указала этот номер телефона в отдельной публикации. "По всем возникающим вопросам об оказании гуманитарной помощи, уточнении списка необходимого и времени работы пунктов сбора вы можете обращаться по единому номеру: 8 (87771) 9-60-40", - сообщили власти.

В 12.33 мск власти муниципалитета сообщили, что пункт сбора гуманитарной помощи в Яблоновском "переехал в более просторное и удобное помещение". "Новый адрес: улица Гагарина, дом 41/1. Пункт расположен в здании администрации Яблоновского городского поселения. Просьба ко всем жителям и организациям направлять помощь уже по новому адресу", - говорится в публикации.