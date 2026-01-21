Стало известно о погибших в Адыгее и в Краснодарском крае после атак БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Части человеческого тела обнаружены на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Также о двух погибших на территории портовых терминалов в поселке Волна Темрюкского района сообщил губернатор Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 20 на 21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА был поврежден многоэтажный дом. Ранения получили 13 человек, в том числе двое детей, девять из них были госпитализированы. Жильцы дома были эвакуированы в пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг", всего в пункте временного размещения находятся 27 человек. Был объявлен режим ЧС районного уровня.

"К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены специальные генетические экспертизы", - написал Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Также о жертвах после атак БПЛА в Краснодарском крае сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые. По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько - пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации губернатора края, на территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.