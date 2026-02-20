Коллегия лишила статуса двух кубанских судей в отставке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Статуса судьи в отставке после исков Генпрокуратуры лишились бывший председатель Прикубанского райсуда Краснодара Рустем Трахов и Владимир Бахметьев, возглавлявший Хостинский, а затем Центральный райсуд Сочи. Таким образом, они лишены и неприкосновенности, которую обеспечивал судейский статус.

Как писал "Кавказский узел", Аслан Трахов возглавлял Верховный суд Адыгеи с 1998 года. В 2019 году Аслан Трахов по достижении предельного возраста вышел в отставку, после чего номинальные владельцы его активов начали возвращать их в семью бывшего судьи. В ходе процесса Аслан Трахов и его сын Рустем Трахов признали, что использовали служебное положение в личных целях для приобретения этих активов. Коллегия судей лишила бывшего председателя Верховного суда Адыгеи статуса судьи в отставке.

В сентябре 2025 года Волжский горсуд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей. По данным прокуратуры, Трахов оформлял земельные участки и дома на отца своей супруги, жену и сына. Дочь Трахова купила 68 объектов на 520 миллионов рублей - это квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 из них впоследствии были проданы. В декабре Генпрокуратура подала второй иск об изъятии активов, принадлежащих Аслану Трахову, а также членам его семьи, юридическим лицам и предпринимателям – всего в иске 44 ответчика. В январе 2026 года суд удовлетворил этот иск.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края аннулировала статус судьи в отставке Рустема Трахова, бывшего председателя Прикубанского райсуда Краснодара,

Это решение связано с нарушениями, которые он допустил во время выполнения полномочий судьи и которые были выявлены после его ухода в отставку, и они являются "основанием для наложения дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи", говорится в сообщении.

По данным пресс-службы также установлено, что Трахов не соблюдал запреты и ограничения, накладываемые на судью в связи с исполнением им полномочий, и занимался деятельностью, несовместимой со статусом судьи, пишет "Интерфакс".

Рустем Трахов — сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. В сентябре 2025 года Волжский горсуд Волгоградской области изъял в пользу РФ активы семьи стоимостью 19 млрд руб. В январе текущего года Октябрьский райсуд Краснодара конфисковал имущество доверенных лиц Траховых еще на 5 млрд руб. Установлено, что отец и сын Траховы занимались коммерческой деятельностью во время работы в должности и после ухода в отставку.

Владимир Бахметьев, возглавлявший Хостинский, а затем Центральный райсуд Сочи, в нарушение антикоррупционных запретов участвовал в строительстве, оформив участок на родственников. Вместе с ним в проект вкладывал средства тогдашний председатель Краснодарского крайсуда Александр Чернов. С ответчиков была взыскана компенсация муниципалитету за самовольное строительство в 50 млн руб, сообщает "Коммерсант".