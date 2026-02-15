Врачи исключили угрозу жизни раненных при атаке БПЛА на Кубани

Раненные при воздушной атаке в Темрюкском районе находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет, сообщили врачи. Площадь пожара, начавшегося после удара по резервуару с нефтепродуктами, превысила 2200 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью воздушная атака произошла в нескольких муниципалитетах Кубани. Ранены два человека, их госпитализировали. Повреждения построек есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в анапском селе Юровка, сообщил губернатор.

В поселке Волна повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи поврежден частный дом, в нем выбило окна и задело систему отопления. В селе Юровка повреждена котельная.

По данным краевого Минздрава, пациентам, пострадавшим в поселке Волна, продолжают оказывать медицинскую помощь, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Состояние раненых - средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Пациенты получают медицинскую помощь в полном объёме", - отчитались власти.

Тушение пожара в поселке Волна также продолжается. "По состоянию на 10:00 15 февраля - это два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. метров. В борьбе с огнем участвуют 165 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС", - сообщил оперштаб.

Мэрия Анапы сообщила в своем телеграм-канале, что "фрагменты БПЛА" упали на территории промзоны в селе Юровка, и повреждены лишь стёкла неработающей котельной.

"Незначительно повреждено остекление неработающей котельной одного из предприятий, которая не участвует в системе теплоснабжения потребителей. Экстренные службы отработали ситуацию оперативно. Пострадавших и возгораний нет. Все системы жизнеобеспечения муниципалитета работают в штатном режиме", - заявили власти города.

Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, в Адлерском районе Сочи 3 августа 2025 года женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника, произошедшей около нефтебазы и гаражного кооператива на улице Авиационной.

В июле район этого гаражного кооператива также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.