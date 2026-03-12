Школы и детские сады Анапы закрыты из-за угрозы беспилотников
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Анапе при угрозе атаки дронов приостановлена работа школ и детсадов.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 марта пожар на кубанской нефтебазе произошел после атаки дронов. Власти заверили, что пострадавших в ходе налета беспилотников нет.
Занятия в школах, детских садах и вузах в Анапе отменены в связи с угрозой атаки беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
"В Анапе сохраняется угроза атаки БПЛА, в связи с чем принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома. Школьные занятия будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители. Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования. Дошкольные учреждения в полноценном формате также работать не будут", - написала Масловав своем телеграм-канале.
По словам мэра, для детей, которых не с кем оставить дома, в дошкольных учреждениях открыты дежурные группы. Воспитатели и персонал обучены действиям в случае угроз и обеспечат необходимую безопасность.
По данным Минобороны, в ночь на сегодня 30 дронов были сбиты в небе над Краснодарским краем,
Отметим, что по данным главы Тихорецкого района Краснодарского края Анатолия Перепелина сообщил, что из-за продолжающего пожара на местной нефтебазе перекрыто движение на одной из автомобильных трасс.
"Сегодня ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге Тихорецк - Белая Глина на участке вблизи города Тихорецка. Просьба водителям заранее планировать маршрут", - написал руководитель муниципалитета в телеграм-канале.
