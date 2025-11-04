×

Кавказский узел

14:02, 4 ноября 2025

Число участников голодовки у парламента Грузии выросло до восьми

Участники голодовки у здания парламента Грузии. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171616-gedevan-popkhadze-8-i-den-golodovki-k-nam-prisoedinilis-2-cheloveka-i-na-dannyi-moment-golodaiut-8-chelovek-my-bodry-i-schitaem-chto-eta-aktsiia-dolzhna-rasshiritsia-poka-ne-izmenitsia-politicheskaia-obstanovka-v-strane

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Еще два человека присоединились к голодовке, которую проводят оппозиционеры около парламента Грузии в знак протеста против преследования демонстрантов.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября к голодовке, которую проводят оппозиционные политики у парламента Грузии, присоединилась еще одна женщина, и число участников акции достигло шести.

28 октября один из лидеров "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе, активистка "Единого национального движения" Дареджан Цхвитария и еще несколько человек объявили голодовку в знак протеста против ежедневных арестов демонстрантов за перекрытие проспекта Руставели. Акция проводится у здания парламента Грузии, где ежедневно собираются протестующие.

Сегодня, на восьмой день голодовки, к акции присоединились еще два человека, сообщил Гедеван Попхадзе агентству «Интерпрессньюс». "Восьмой день голодовки, к нам уже присоединились два человека. На данный момент голодают восемь человек: семь здесь, у парламента, и один в пенитенциарном учреждении", - рассказал он.

Состояние здоровья участников голодовки "удовлетворительное", отметил оппозиционер. "Особых проблем нет, чувствуем себя бодро. Мы считаем, что эта акция должна расшириться и усилиться, пока политическая ситуация в стране не изменится", - заявил Попхадзе.

Он признал, что только голодовкой "этого результата не достичь". "Потому что с другой стороны - клуб коррумпированных, нелегитимных разбойников и сребролюбцев, которые грабят эту страну. Они по своей воле от этого не отступят, должно возникнуть протестное течение, которое будет бороться, разрушит и подорвет их, которое затем объединится и снесет коррумпированный и нелегитимный режим", - приводит слова Попхадзе агентство.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Напомним, 3 ноября, в 341-й день непрерывных протестов, активисты на некоторое время перекрыли движение по проспекту Руставели, после чего продолжили акцию на тротуаре. Как и в предыдущие дни, силовики задержали нескольких участников протестов.

В середине октября парламент Грузии принял поправки в закон, которые ужесточили ответственность за нарушения на акциях протеста. Авторы инициативы из "Грузинской мечты" пояснили, что закон направлен против тех, кто регулярно перекрывает проспект Руставели. Теперь появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Отказ прекратить митинг по требованию полиции влечет арест до 60 суток. Уголовный кодекс теперь предусматривает до года лишения свободы за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

После принятия поправок в законы, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглось более тысячи человек.

Автор: "Кавказский узел"

