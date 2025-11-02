Число участников голодовки у парламента Грузии достигло шести

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К голодовке, которую проводят оппозиционные политики у парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных, присоединилась еще одна участница.

Как писал "Кавказский узел", участник "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе, активистка "Единого национального движения" Дареджан Цхвитария и еще несколько человек 28 октября объявили голодовку на проспекте Руставели. Акция проводится у здания парламента Грузии, где ежедневно собираются протестующие.

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе, который продолжает голодовку вместе с несколькими активистами, отмечает, что к голодовке присоединился еще один участник акции, общее число голодающих достигло шести человек, сообщило "Интерпрессньюс"

По его словам, активисты чувствуют себя хорошо и бодро. «Пока что участники акции чувствуют себя хорошо, мы бодры. К нам присоединилась ещё одна участница акции, которая сама выразила желание быть вместе с нами. Для меня это очень хороший знак. В целом, я считаю, что акция голодовки сегодня - это пример для тех людей, которые ищут форму выражения протеста нынешнему режиму и происходящей несправедливости. В этой ситуации акция голодовки абсолютно адекватна», - привело его слова агентство.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют назначить новые парламентские выборы и освободить всех политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглись более тысячи человек. 1 ноября протестующие перекрыли движение на проспекте Руставели 339-1 день подряд, но вскоре были вынуждены снять блокаду, как минимум один из участников акции задержан. Силовики отчитались о 29 задержанных за последние пять дней демонстрантах, против одного из них, Зураба Ментешашвили, возбуждено уголовное дело за повторную блокировку дороги.

"Коалиция за перемены", о создании которой было объявлено в августе 2024 года, показала заметный результат на парламентских выборах год назад, заняв второе место. За нее проголосовали 11,03% избирателей, что принесло блоку 19 мандатов. Наибольшее число мандатов (89) получила правящая партия "Грузинская мечта". "Единство – Национальное движение" получило 16 мандатов, "Сильная Грузия" – 14, "За Грузию" – 12. Уже 27 октября 2024 года "Коалиция за перемены" отказалась от мандатов, объявив выборы нелегитимными.

Все четверо лидеров "Коалиции за перемены" находятся в заключении: в сентябре основатель партии "Дроа" Элене Хоштария была арестована за порчу предвыборного баннера Кахи Каладзе, а трое других (сопредседатели партии "Ахали" Ника Мелия и Ника Гварамия и лидер партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе) ранее были приговорены к лишению свободы за неявку на вызовы временной следственной комиссии, созданной "Грузинской мечтой" для расследования предполагаемых преступлений предыдущего правительства.