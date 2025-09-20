Жители Дагестана столкнулись с длительными отключениями света после ливней

Ливни привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей в Махачкале, Каспийске, Хасавюрте и Избербаше остались без света, пользователи соцсетей пожаловались, что электричества нет вторые сутки. Власти объяснили возникающие проблемы хаотичной застройкой.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Мэрия Махачкалы отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации после масштабных подтоплений городских улиц. Властям следует устранить причины регулярных наводнений, а не только их последствия, указали пользователи Telegram.

Все аварийные службы продолжают работать в круглосуточном режиме – дорожники, коммунальщики, энергетики, специалисты Минприроды, администраций городов и районов. Принимаются меры по устранению последствий стихии. В каждом муниципалитете и органах власти созданы Оперштабы, сообщил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, причиной подтопления улиц и домовладений, помимо обильных осадков, стала проблема с водоотводящими каналами. Находящиеся ранее водоотводящие каналы были застроены. Также застроено побережье рек Черкес-Озень, Талгинка, Тарнаирка, сообщило правительство Дагестана в своем Telegram-канале.

Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил сегодня электрическую подстанцию 110 кВ "Приморская", которая в результате непрекращающихся ливней затоплена. "Данная подстанция питает некоторые районы Махачкалы, в том числе Редукторный поселок, МКР «Пальмира» и МКР «Джигит». В целях обеспечения безопасности оборудования было принято решение о её временном обесточивании", - сообщил Центр управления регионом Дагестана.

Главная причина возникшей проблемы -резкий рост населения города при отстающих темпах развития инженерной инфраструктуры, а также хаотичная застройка, которая привела к блокированию или критическому сужение путей отвода осадков. В одном из дворов в районе трассы «Махачкала-аэропорт» в ходе возведения жилого массива были перекрыты естественные сточные русла, в результате чего проход воды был закрыт и образовалось подтопление, распространившееся на подстанцию, указано в сообщении.

"Я вовсе не инженер и не энергетик, но есть логика. Логика подсказывает: если подстанция три года подряд затапливается, а никаких мер никто не принимает, то это не решение проблемы, а лишь констатация факта. Интересно и то, что причиной называют якобы застройщика, который закупорил трубу. Надеюсь, его имя будет установлено", - написал в своем Telegram-канале глава Общественной палаты Дагестана Ислам Магомедов.

Власти Каспийска сообщили сегодня, что "с самого утра на проблемных участках работает техника по откачке воды" - по улице Кирова, в районе колледжа машиностроения и сервиса и на пересечении улиц Абдулманапова и Трудовая.

"В Каспийске затоплены несколько трансформаторных пунктов, что привело к временным перебоям электроснабжения. Специалисты Каспийских горэлектросетей с раннего утра работают над восстановлением энергоснабжения в городе", - проинформировало Минэнерго Дагестана.

Исполняющий обязанности директора филиала «Дагэнерго» Магомед Шапиев сообщил, что происходят отключения и аварии на электросетях, зафиксированы подтопления на подстанциях «Махачкала Новая-110», «Восточная» и «Приморская». Для откачки воды на объекты привлечены силы МЧС. Уровень воды на подстанции «Махачкала-110» снизился, на «Приморской» пока остается высоким. Отключения в основном затронули низменные районы республики, включая Каспийск, Махачкалу, Избербаш и Хасавюрт, сообщил Центр управления регионов.

Глава Дербента сообщил в своем Telegram-канале, что город "прошёл через ливни без серьёзных последствий — возникавшие заторы в ливневых сетях устранялись своевременно".

"В "Пальмире", Махачкала, нет света уже сутки, если не больше. Говорят, затопило станцию. А воду нельзя откачать оттуда? Дождь уже не идет. И вообще, зная, что ее подтапливает, неужели нельзя было это предусмотреть? Я звоню в Электросети, звоню на 112. Ни один номер не отвечает. Это испытание народа? И ливневки можно было очистить заранее", - привел обращение читателя "Черновик 2.0".

В Telegram-канале главы Махачкалы Джамбулата Салавова сегодняшнее сообщение о ликвидации подтоплений набрало 43 комментария.

"Сутки сидим без света на Редукторном. Сколько можно издеваться , откачайте воду , придумайте что нибудь" - призвал RK.

"Со вчерашнего вечера нет света на Джамбулатова 62Б, службы на звонки не отвечают, либо линии перегружены. Как узнать, когда вопрос решится?" - спросила Nutriciolog Kerimova

"Заезжайте в Пальмиру через Кавалеров, провалитесь в гигантские ямы, которые не видно под большим потоком воды, посмотрите как обесточен весь район из-за того, что подстанцию, на которую буквально недавно потратили очень много денег, полностью затопило. Как мы сидим без света, без воды, без отопления, с затопленными и полностью разбитыми улицами. Может, тогда хотя бы вы поймете как мы живем и уделите внимания нашему району" - возмутился Will Smith.

"Мы на Титова 103 уже сутки сидим без света. Дайте людям свет!" - потребовала Фатима Н.

"Мы, жители Научного городка, уже второй день без света. Звоним на горячую линию, нам говорят что понятия не имеют когда ожидать свет. Это издевательство над простыми гражданами. Уже и холодильники разморозились, продукты тухнуть начинают", - возмутился пользователь Lucky.

Напомним, 17 сентября несколько улиц в Махачкале, в том числе в центре города, также затопило после ливня. Пользователи соцсетей указали на нерешенную проблему с ливневками.

Махачкалинцы и ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал в июле 2023 года активист движения "Город наш" Саид Ниналалов.

Главная причина постоянных подтоплений, по его словам – отсутствие в Махачкале актуальной схемы расположения сетей ливнеотведения.