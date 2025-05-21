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17:26, 21 мая 2025

Зоозащитники раскритиковали идею ставропольских депутатов о лицензиях на уход за собаками

Бездомная собака. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предложенный думой Ставропольского края законопроект о лицензировании ухода за бродячими собаками не только не решит проблему безнадзорных животных, но и усугубит ее, поскольку приведет к закрытию волонтерских приютов и пунктов передержки.

Депутаты думы Ставропольского края направили в Госдуму проект закона о запрете содержания безнадзорных животных без лицензии. Законопроект предполагает, что люди или организации, которые "стихийно" содержат безнадзорных животных, обязаны получить на это лицензию до 1 января 2026 года, иначе не смогут ухаживать за бродячими собаками. По мнению депутатов, такая мера позволит определить круг лиц, которые будут иметь право на стихийное содержание бездомных животных и нести за это ответственность, сообщило 16 мая ИА «Победа26».

Инициативу депутатов прокомментировали "Кавказскому узлу" зоозащитница и руководитель благотворительного фонда «Ковчег» Ирина Газарян, руководитель приюта "Лучший друг" Валентина Кот, зоозащитница Валерия Шадурская, юрист и зоозащитница Оксана Житнëва, юрист и зоозащитник Юлия Долгополова, а также знакомый с законопроектом зоозащитник, попросивший не публиковать его имя.

Для решения проблемы нужно сотрудничество властей с волонтерами и с благотворительными организациями

Идея депутатов "мягко говоря, странная", высказала мнение Ирина Газарян. «Лицензии, как мы понимаем, должно дать местное управление ветеринарии. Мы с ними, в принципе, пересекаемся, и они в шоке от происходящего. Эти поправки никак не помогут систематизировать ситуацию и решить проблему. Для решения проблемы нужно сотрудничество властей с волонтерами и с благотворительными организациями. Вопрос надо решать комплексно. Лучше бы они собрали и объединили нас всех для решения проблемы совместными усилиями. Но нас даже на обсуждения этих поправок не позвали», - сказала она.

По ее мнению, властям следует контролировать не стихийное содержание собак, а граждан, которые выбрасывают на улицу животных. Она отметила, что волонтеры и соседи пенсионерки Аллы Черновой ранее обращались в администрацию с просьбой помочь стерилизовать уличных собак.

23 февраля девятилетняя девочка погибла в Ставрополе в результате нападения собак, когда гуляла недалеко от дома, где 68-летняя Алла Чернова держала собак на свободном выгуле. Пришедшие к пенсионерке силовики застрелили трех ее собак, женщина арестована по уголовному делу о смерти девочки. По версии защиты, в нападении участвовали не собаки Черновой, а стая из 6-7 бродячих животных. По словам зоозащитницы Дарьи Деевой, власти пытаются переложить ответственность за бездействие на случайного человека, поскольку Алла Чернова много раз и безрезультатно обращалась в администрацию с просьбой убрать с улиц агрессивных собак.

Собака, фото: ru.freepik.com
05:09 27.03.2025
Юристы оценили "экстраординарную ситуацию" с бездомными собаками в Астраханской области
Постановление правительства Астраханской области разрешает отлов бездомных животных на улицах и их умерщвление в течение месяца. Жители региона регулярно жалуются на агрессивных бродячих собак, однако власти не обосновали применение режима "экстраординарной ситуации" и не предприняли других мер для решения проблемы, указали юристы.

"Но просьбы остались без внимания. Мы ведем с 2021 года рубрику «История преступлений» и публикуем количество выбрасываемых животных на своих ресурсах. Это тоже мало кого волнует. Никто не занимается тем, чтобы наказать таких безответственных людей. На всяких круглых столах мы озвучиваем цифры – ежемесячно 250-350 голов животных выбрасываются в Ставропольском крае. Все случаи зафиксированы, сфотографированы. Скажите, какой приют может справиться с таким количеством животных? Частные приюты спасают животных, занимаются стерилизацией, вакцинацией. И вот эти приюты и этих людей называют стихийниками. И их власти хотят контролировать. А вот тех людей, которые выбрасывают животных, никто не хочет контролировать", - подчеркнула Ирина Газарян.

Она считает неправильным законопроект, запрещающий возвращать бездомных животных из приюта в прежнее место обитания и предоставляющий регионам право умерщвлять их после предельного срока содержания.

«Недопустимо забирать животное в приют, подарить надежду, научить доверять людям, а потом усыплять. Это не решает проблему. Мне кажется, что ситуация с собаками не решается, потому что это кому-то очень выгодно», - предположила она.

На 19 марта в Госдуме было намечено первое чтение проекта федерального закона, который запрещает возвращать бездомных животных из приюта в прежнее место обитания и предоставляет регионам право умерщвлять их после предельного срока содержания. Однако 17 марта чтение отложили на неопределенный срок. Соавтор закона, депутат Нина Останина пояснила, что правительство пока не успело высказать свою позицию по законопроекту. 24 марта стало известно, что члены рабочей группы Госдумы одобрили несколько поправок в этот проект: они, в частности, предложили сделать основанием для умерщвления "угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным", распространить отлов на всех животных, которые находятся на улице без владельцев, даже если на ошейнике есть информация о хозяине, а также законодательно запретить гражданам подкармливать бездомных животных и препятствовать их отлову с улиц. По состоянию на 16.50 мск 21 мая, первое чтение законопроекта так и не состоялось.

Зоозащитник, знакомый с законопроектом ставропольских депутатов, подтвердил, что лицензии будет выдавать Россельхознадзор или местное ветеринарное управление. «Процедура будет включать подачу документов, проверку условий содержания животных и оплату госпошлины. За деятельность без лицензии граждане будут наказаны в виде штрафа от 5000 до 20 000 рублей с правом конфискации животных, если их содержание угрожает жизни и здоровью человека. А для юрлиц и ИП штраф от 50 000 до 500 000 рублей. Отличать бездомных собак от дворовых предлагается тем, что у одних есть чип или ошейник с данными владельца, а у других нет», - сказал он на условиях анонимности.

Это не та категория владельцев, которую стоит контролировать

Руководитель приюта "Лучший друг" Валентина Кот оценивает инициативу депутатов крайне негативно. «На мой взгляд, это не только не решит проблему, но и может ее усугубить. На самом деле люди заводят животных "стихийно" чаще всего из жалости. Подбирают с улицы, потому что на улице животные страдают. Люди, которые остро воспринимают чужие страдания, как правило, являются самыми ответственными владельцами, и у таких людей животные в 99% случаев стерилизованы, вакцинированы и не выпускаются на самовыгул. Эти люди дорожат своими питомцами, потому что однажды их пожалели и спасли. Запретить содержать спасенных - равно запретить спасать и проявлять доброту. Это не та категория владельцев, которую стоит контролировать», - сказала она.

По ее словам, лицензирование нужно разводчикам собак. «А вот что касается лицензирования, то это обязательно нужно, но только в отношении разводчиков, плодилен – тех, кто специально производит на свет животных, которых потом продает. К сожалению, в нашем крае таких очень много, они не платят налоги, не заботятся о здоровье питомцев, не учитывают генетику при разведении, а если потомство вдруг получилось неудачным и его не раскупили, просто выносят его на улицу, пополняя ряды бездомных», - отметила Кот.

То есть власти запрещают конкретному человеку содержать собак дома и сами же отправляют их на улицу?

Зоозащитница подчеркнула, что не понимает, каким образом власти будут реализовать этот закон. «Что должен делать человек, подпадающий под категорию "стихийник"? Каким образом должен быть реализован этот запрет? Раздать взрослых животных в короткие сроки нереально. Наверное, администрация может предложить забрать их в ПВС [пункт временного содержания], там, допустим, кастрировать, вакцинировать - и что дальше? По закону они должны быть возвращены на улицу. То есть власти запрещают конкретному человеку содержать собак дома и сами же отправляют их на улицу? Этот шаг крайне нелогичен, может привести к массовому избавлению от животных и ухудшению ситуации на улице. Если власти так боятся "стихийников" и действительно верят, что в них корень проблемы, хотя это и не так, то почему бы им не помочь? Предложить бесплатную стерилизацию, если человеку тяжело справляться самому, сделать бесплатно вакцинацию от бешенства, провести рекламную компанию в городе о том, что беспородные животные отличные питомцы и стоит брать не только породистых, но и обычных, в том числе прямо с улиц. Вот тогда ситуация улучшилась бы», - сказала Валентина Кот.

Она уверена, что законопроект, который запрещает возвращать бездомных животных из приюта в прежнее место обитания, также не решит проблему. "Об этом законопроекте мне известно, что он пока не принят на уровне государства, но наши местные чиновники пытаются протащить его на местном уровне. Более того, отчасти уже его реализуют, признавая абсолютно мирных, стерилизованных собак, годами проживающих на улицах, не причиняющих вреда и имеющих опекунов, агрессивными и усыпляя их в краевых ПВС. Такой подход никогда не решит проблему. Сколько собак с улиц ни убирай, они все равно появятся снова потому, что они рождаются дома и выносятся на улицы из домов. Это я знаю не понаслышке. Только за последний месяц к моему приюту было подкинуто 17 щенков, 9 котят и одна взрослая собака, все они чистые и ухоженные, явно не бездомные", - сказала зоозащитница.

Жестокость порождает только жестокость. Нужно взращивать ответственность в головах людей

Бродячие собаки. Скриншот фото с сайта https://moscow.er.ru/activity/news/teper-regiony-smogut-prinimat-mery-chtoby-predotvratit-napadenie-bezdomnyh-zhivotnyh-na-lyudej
20:02 27.03.2025
Жители Буйнакска не ощутили результатов борьбы властей с бродячими собаками
Власти Буйнакска после гибели женщины от укусов собак заявили, что в город регулярно приезжают специалисты по отлову животных, но жители города не увидели результатов этой работы. Гибель женщины стала толчком к агрессии против животных, считает зоозащитник.

Чтобы решить проблему, нужна стерилизация 70% животных, и бездомных и домашних, отметила Кот. "И далее серьезная и вдумчивая работа с населением, контроль разводчиков, штрафы за самовыгул, возможность бесплатной стерилизации животных для всех желающих. А нежелающих нужно убеждать, и если не понимают, то наказывать штрафами. До 2020 года уже были убийства [бродячих животных], и никогда это не приводило ни к снижению травматизма от собак, ни к снижению количества животных на улицах. Жестокость порождает только жестокость. Нужно взращивать ответственность в головах людей. Убивая невинных животных, власти не заботятся о наших детях, а воспитывают подрастающее поколение жестоким и безответственным", - сказала она.

Валерия Шадурская также считает, что в случае принятия закона ситуация с бездомными собаками ухудшится. «В результате будут закрыты многие частные передержки, а собаки окажутся на улице. Если местные власти не могут решить проблему бездомных собак при наличии такого количества мест временного содержания собак, то как они будут решать эту проблему, если в один миг огромное количество бездомных собак увеличится в разы? Они только ухудшают ситуацию», - сказала она.

Шадурская согласна с мнением, что усыплять здоровых собак - неправильно. «Этот закон дает право усыплять собак, если за ними не пришли хозяева или если у собаки никогда не было хозяина. Но если собака здорова, стерилизована, неагрессивная, дружелюбная, то как можно лишить ее жизни? Я лично не могу понять это», - отметила она.

Законопроект не упростит распределение ответственности за бездомных животных, уверена Оксана Житнëва. «За последнее время депутаты нашего региона стали штамповать новые и новые законопроекты в области обращения с безнадзорными животными. Они пытаются рассматривать само следствие, а не причину происхождения данной проблемы. Ну вот, к примеру, последний законопроект, который сейчас уже внесён на рассмотрение, это запрет стихийного содержания животных без лицензии. В этом законопроекте речь о том, что идет запрет на размножение, бесконтрольное размножение безнадзорных животных. Но все волонтеры нашего региона, да и не только нашего региона, в принципе, нацелены в основном на сокращение популяции бездомных животных. То есть очень большое количество волонтёров именно самостоятельно, за свои средства стерилизуют бездомных животных, чем уменьшают популяцию бездомного животного мира. Работу, которую должен проводить муниципалитет, государство, наш регион, на себя взвалили простые граждане, простые волонтёры, которые неравнодушны к данной ситуации. И лицензирование ничего не изменит. Ответственность юридическая в большей степени упадет на администрации городов. Потому что приюты закроются ввиду неполучения данных лицензий. Соответственно, кто будет отвечать за то, что происходит на улице с животными и с людьми? Администрации городов», - сказала она.

Станет только хуже, потому что закроется ряд так называемых волонтёрских передержек

Лицензирование только усугубит ситуацию, указала юрист. «В большей степени станет только хуже, потому что закроется ряд так называемых волонтёрских передержек, где люди с улицы забирают животных, котов, собак, самостоятельно их лечат, самостоятельно их стерилизуют и не выпускают в свою прежнюю среду обитания. То есть данное животное остаётся на передержке. Опять-таки за счёт волонтёров. После животному ищут дом. Если дом не найден, то, к сожалению, животное так и остаётся проживать на территории передержки. Если эти передержки не получат лицензию (а я полагаю, там будут очень такие большие требования), то, соответственно, большое количество животных уйдет у нас на улицу», - отметила Оксана Житнева.

Юрист считает, что власти не желают устранить причину появления безнадзорных животных. «Что способствует появлению большого количества бездомных животных на улицах? Человек. Это выброшенные домашние животные, и это самовыгульные животные, от которых появляется потомство на улице. То есть необходимо первоначально именно принять меры к причине появления этих животных на улице. Надо ввести какие-то законопроекты именно к хозяевам и ввести административную ответственность за выброшенных животных и за самовыгульных животных. И тогда, в принципе, проблема будет разрешена», - указала она.

Лучше всего переформатировать места, где они временно содержат собак, в так называемые зоогостиницы

В свою очередь Юлия Долгополова советует переформатировать места стихийных содержаний собак в зоогостиницы. «С юридической точки зрения лучше всего переформатировать места, где они временно содержат собак, в так называемые зоогостиницы. Это можно сделать, оформив ИП, юрлицо или даже самозанятость, предоставляя коммерческую деятельность по содержанию собак. Я понимаю, что именно хотят сделать местные власти. Сразу скажу, что проблему это не решит, наоборот, создаст дополнительные проблемы для зоозащитников и собак. Поэтому, если закон будет принят, то зоозащитникам лучше переформатировать и продолжить свою деятельность таким образом», - сказала юрист.

По ее убеждению, решить проблему бездомных животных может только сотрудничество муниципалитетов с зоозащитниками. «Никакие законы эту проблему не решат. Они не смогут контролировать всех граждан, которые забирают к себе по 3 или 4 собаки и кормят их в своей квартире. В этом вопросе нужно тесное сотрудничество власти с зоозащитниками. Эту проблему может решить только строительство муниципальных приютов открытого типа с усыплением и ковровый отлов всех находящихся на улице безнадзорных собак. Если хозяин объявляется – отдавать, если нет - усыплять», - указала она.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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